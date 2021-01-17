Rusya'nın büyük kulüplerinden Zenit'in İngilizce hesabı, "Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gitmesi hakkında ne düşünüyorsun?" şeklindeki bir soruya, "Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp" şeklinde bir yanıt verdi.