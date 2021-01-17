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    • 18.01.2021 00:19
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    'ten lileri üzen cevabı! "'a gitmeliydi, daha büyük kulüp"

    futbol kulübü , sosyal medya hesabından bir futbolseverin "'in 'ye gitmesi hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna Fenerbahçelileri kızdıran bir yanıt verdi. İşte o cevabı...

    Zenit'ten Fenerlileri kızdıran Özil paylaşımı! Galatasaray...

    Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe, transferde yılın bombasını patlattı.

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    Sarı lacivertliler, uzun uğraşların ardından yıldız oyuncu Mesut Özil'i kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'i kadroya katması büyük yankı uyandırırken, Rusya'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

    Rusya'nın büyük kulüplerinden Zenit'in İngilizce hesabı, "Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gitmesi hakkında ne düşünüyorsun?" şeklindeki bir soruya, "Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp" şeklinde bir yanıt verdi.

    Galatasaray taraftarları, Zenit'in yaptığı bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi ve binlerce kez paylaştı.

    Zenit İngilizce resmi hesabı tweeti sildi ve yeni bir tweet attı: Deney bitti.
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    Haberler Spor Zenit'ten Fenerbahçelileri üzen Mesut Özil cevabı! "Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp"