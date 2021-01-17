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    • 17.01.2021 23:33
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    'yi kadrosuna kattı!

    Son dakika transfer haberleri... , Macar futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Attila Szalai ile 4,5 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    , Macar futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4,5 yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'mize hoş geldin Attila Szalai." ifadeleri yer aldı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Attila Szalai'yi kadrosuna kattı!