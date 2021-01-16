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    • Spor
    • 16.01.2021 Gazete
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    yönetimi Arjantinli yıldızı imzaya çağırdı! Kop gel

    Fırtına'da heyecanı yaşanıyor. Adeta yılan hikayesine dönen transferde mutlu sona doğru geliniyor. Arjantinli yıldız daha önce sözlü olarak prensip anlaşması sağlanan tüm şartları kabul ettiğini yazılı olarak da bildirdi.

    Kop gel Enzo

    Fırtına'da Enzo Perez heyecanı yaşanıyor.

    Adeta yılan hikayesine dönen transferde mutlu sona doğru geliniyor. Arjantinli yıldız daha önce sözlü olarak prensip anlaşması sağlanan tüm şartları kabul ettiğini yazılı olarak da bildirdi.

    BAĞLARINI KOPARACAK


    Artık Perez'in River ile bağlarını koparması bekleniyor. Trabzon yönetimi, tecrübeli yıldıza, "Kulübünle sorunlarını çözüp Türkiye'ye gel" davetinde bulundu.

    VEDA YEMEĞİ Mİ YEDİ?


    Önceki gün çocukluk arkadaşları ile bir araya gelen ve adeta veda yemeği yiyen Enzo Perez ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
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    Haberler Spor Trabzonspor yönetimi Arjantinli yıldızı imzaya çağırdı! Kop gel Enzo Perez