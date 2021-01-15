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    • 15.01.2021 23:55
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    , leri Uygulama Esasları'nı yayınladı

    Son dakika haberi...  (), 2020-2021 Sezonu leri Uygulama Esasları'nı yayınladı. TFF'den yapılan açıklamada, amatör futbolcuların filiz lisans ile vize işlemlerinin 15 Şubat'ta başlayacağı ve 30 Haziran'a kadar devam edeceği aktarıldı.

    Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esasları yayınlandı

    (), 2020-2021 Sezonu leri Uygulama Esasları'nı yayınladı.

    TFF'den yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunda amatör futbol müsabaka, tescil ve disiplin uygulamaları, amatör lisans işlem bedelleri, amatör liglerde yaş ile kategorilerin yer aldığı uygulama esaslarının yönetim kurulu toplantısında kabul edildiği belirtildi.

    15 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK
    Açıklamada, amatör futbolcuların filiz lisans ile vize işlemlerinin 15 Şubat'ta başlayacağı ve 30 Haziran'a kadar devam edeceği aktarıldı.

    Amatör futbolcuların transfer işlemlerinin ise 15 Şubat'ta başlayacağı, bitiş tarihinin ise daha sonra ilan edileceği kaydedildi.

    Öte yandan TFF'nin internet sitesinde yer alan "2020-2021 Sezonu Amatör Futbol Ligleri'nde Uygulanacak Esaslar" kitapçığının basıldıktan sonra tüm amatör kulüplere dağıtılacağı ifade edildi.

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