OKTAY DERELİOĞLU: BEŞİKTAŞ DERBİDE BİR ADIM ÖNDE

Öncelikle şunu belirtmeliyim. Beşiktaş derbide daha avantajlı. Derbilerde tabii ki sonuç önceden belli olmuyor. Beşiktaş avantajlı olmasına rağmen ortada bir maç olarak görüyorum. Derbilerde sonucu önceden tahmin edemezsiniz. Maç içindeki dengeler sonucu tayin edecek. Beşiktaş daha takım gibi oynuyor. G.Saray ise daha istikrarsız bir takım. Beşiktaş avantajlı ama maç içindeki olaylar sonucu direkt etkileyecektir.