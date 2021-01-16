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    • 16.01.2021 13:35
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    • 16.01.2021 13:40
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    CANLI ANLATIM İZLE | Konyaspor-Göztepe

    'in 19. haftasında Konyaspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. İki ekipte mutlak 3 puan için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    CANLI | Konyaspor-Göztepe

    'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Konyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

    KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
    Başlama düdüğü 13:30'da çalan Konyaspor - Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen olarak yayınlanıyor.

    KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER
    Konyaspor: Sehic, , Abdülkerim, Anicic, Ömer Ali, Jevtovic, Amir, Diomande, Shengelia, Cikalleshi, Kravets

    Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif Ndiaye

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