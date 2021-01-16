CANLI ANLATIM İZLE | Konyaspor-Göztepe

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Konyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.



KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 13:30'da çalan Konyaspor - Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen olarak yayınlanıyor.

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Anicic, Ömer Ali, Jevtovic, Amir, Diomande, Shengelia, Cikalleshi, Kravets

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif Ndiaye