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    • 16.01.2021 11:59
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    Tenis dünyasında korona şoku: Açık öncesinde 24 tenisçiye karantina

    Sezonun ilk turnuvasına katılmak için 'ya giden tenisçilerin uçağında pozitif vakaya rastlanması üzerine 24 sporcu karantinaya alındı.

    AA
    Tenis dünyasında korona şoku!

    Sezonun ilk turnuvasına katılmak için 'ya giden tenisçilerin uçağında pozitif vakaya rastlanması üzerine 24 sporcu karantinaya alındı.

    'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, 67'si yolcu toplam 79 kişinin bulunduğu uçakta iki pozitif vakanın tespit edildiği, testlerinin negatif olmasına karşın 24 sporcunun 14 günlük karantinaya alındığı kaydedildi.

    'tan 'e gelen uçakta iki kez Avustralya Açık şampiyonluğu yaşayan Belarus Victoria Azarenka'nın yanı sıra 'li ve Japon 'nin de bulunduğu basına yansıdı.

    8 Şubat'ta başlayacak Avustralya Açık'ta koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde, tenisçi ve takımlarının, turnuvanın 15 gün öncesinde oyunların düzenleneceği Melbourne kentine gelerek belirlenen yerlerde karantinaya girmesi gerekiyor.

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    Haberler Spor Tenis dünyasında korona şoku: Avustralya Açık öncesinde 24 tenisçiye karantina