8 MİLYON EURO KAZANACAKTI

The Athletic yazarı David Ornstein'in haberine göre; Mesut Özil sezon sonuna kadar Arsenal'dan yaklaşık 8 milyon euro kazanacaktı. Ancak iki taraf arasında erken fesih için anlaşma tamamlandı.



KADRODAN ÇIKARILMIŞTI

Mesut Özil, 5 Ekim'de bitecek olan transfer sezonunun kapanmasına kısa bir süre kala Arsenal'ın Premier Lig ve Avrupa Ligi kadrolarından çıkarılmıştı. Yıldız futbolcu bu sebeple kalan kısa sürede başka takım bulamamış ve çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam etmişti.

WENGER'DEN SONRA GÖZDEN DÜŞTÜ

Ayrıca Arsenal'ın 2018 yılında haftalığı 350 bin euro olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Mesut Özil'in Arsene Wenger'in görevden ayrılmasıyla takımda forma şansı bulamadığı ve son olarak Mikel Arteta'nın da yıldız ismi kesinlikle takımdan göndermek istediğinin altı çizildi.