Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği yıldız futbolcu Mesut Özil, İngiliz kulübü Arsenal ile sözleşmesinin feshi için Arsenal ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de transfer gündeminde olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil kulübü Arsenal ile sözleşme feshi için anlaşmaya vardı. The Athletic'te yer alan habere göre Mesut Özil ve Arsenal, sözleşmenin feshi konusunda anlaşmaya vardığını, Özil'in hafta sonu İstanbul'a geleceği belirtildi
8 MİLYON EURO KAZANACAKTI
The Athletic yazarı David Ornstein'in haberine göre; Mesut Özil sezon sonuna kadar Arsenal'dan yaklaşık 8 milyon euro kazanacaktı. Ancak iki taraf arasında erken fesih için anlaşma tamamlandı.
KADRODAN ÇIKARILMIŞTI
Mesut Özil, 5 Ekim'de bitecek olan transfer sezonunun kapanmasına kısa bir süre kala Arsenal'ın Premier Lig ve Avrupa Ligi kadrolarından çıkarılmıştı. Yıldız futbolcu bu sebeple kalan kısa sürede başka takım bulamamış ve çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam etmişti.
WENGER'DEN SONRA GÖZDEN DÜŞTÜ
Ayrıca Arsenal'ın 2018 yılında haftalığı 350 bin euro olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Mesut Özil'in Arsene Wenger'in görevden ayrılmasıyla takımda forma şansı bulamadığı ve son olarak Mikel Arteta'nın da yıldız ismi kesinlikle takımdan göndermek istediğinin altı çizildi.
PAZARTESİ GÜNÜ İMZALAYACAK
Bu arada İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Mesut Özil'in Pazartesi günü yeni kulübü Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının beklendiğini yazdı.
SÖZLEŞME SÜRESİ VE MAAŞI AÇIKLANDI
Bir başka ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre ise Fenerbahçe, Mesut Özil transferini 2 gün içerisinde tamamlayacak. Mesut ile 2.5 + 1 yıllık sözleşme imzalanacak ve yıldız futbolcunun yıllık ücreti 5 milyon euro olacak.
ARSENAL İLE ANLAŞILDI
Sky Sports'ta yer alan haberde de Arsenal ile Mesut Özil'in sözleşme feshi için anlaşma sağladığı ve Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Mesut transferini açıklayacağı belirtildi.
ÖZİL SOSYAL MEDYADAN BEĞENDİ
Transferde bu gelişmeler yaşanırken sosyal medyada da Mesut Özil fırtınası devam ediyor. Son olarak Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Mesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil Fenerbahçe logosunu paylaştı. Bu paylaşımdan dakikalar sonra Mesut Özil'in paylaşımı beğendiği görüldü.