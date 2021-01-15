Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı. 14'te Hodzic ceza sahası içinde topla buluştu. Vuruşu çerçeveyi bulmadı. 25'te Sinan altıpas önünde vurdu. Devamında kaleci Ertuğrul'dan dönen topu Mert Hakan Yandaş tamamlayamadı
YUSUF İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
45'te Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aytaç Kara'nın sağ ayağının dışıyla uzak direğe şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. İkinci yarının ilk dakikasında Yusuf Erdoğan ceza sahasına girdikten sonra çok sert vurdu. Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin topu mükemmel çıkardı.
GOLÜN ASİSTİ CANER ERKİN'DEN
51'de F.Bahçe golü buldu. Caner'in kullandığı serbest vuruşta Samatta kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0. 60'ta Yusuf Erdoğan'ın kullandığ kornerde Luckassen kafayı vurdu. Top az farkla auta çıktı. 86'da Carius'un yay üzerinden şutu direği yaladı. 2 dakika sonra Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Cisse'nin şutu az farkla dışarı çıktı. Fenerbahçe rakibini 1-0 yendi.
HEP BİRLİKTE İZLEYECEĞİZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Mesut Özil ile ilgili transfer sorusuna, "Hep birlikte izleyeceğiz" ifadesini kullandı. Erol Bulut 1-2 transfer yapmayı düşündüklerini de sözlerine ekledi.