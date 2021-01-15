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    • Spor
    • 15.01.2021 Gazete
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    Fenerbahçe kupada ’yı eledi

    son 16 turu maçında Fenerbahçe, 'nda 'yı konuk etti. ATV'den canlı olarak yayınlanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Ligdeki çıkışını kupada da sürdüren Fenerbahçe rakibini 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertlilere turu getiren golü Mbwana Samatta kaydetti.

    Kupada da paşalar gibi

    Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı. 14'te Hodzic ceza sahası içinde topla buluştu. Vuruşu çerçeveyi bulmadı. 25'te Sinan altıpas önünde vurdu. Devamında kaleci Ertuğrul'dan dönen topu Mert Hakan Yandaş tamamlayamadı

    YUSUF İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTI


    45'te Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aytaç Kara'nın sağ ayağının dışıyla uzak direğe şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. İkinci yarının ilk dakikasında Yusuf Erdoğan ceza sahasına girdikten sonra çok sert vurdu. Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin topu mükemmel çıkardı.

    GOLÜN ASİSTİ CANER ERKİN'DEN


    51'de F.Bahçe golü buldu. Caner'in kullandığı serbest vuruşta Samatta kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0. 60'ta Yusuf Erdoğan'ın kullandığ kornerde Luckassen kafayı vurdu. Top az farkla auta çıktı. 86'da Carius'un yay üzerinden şutu direği yaladı. 2 dakika sonra Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Cisse'nin şutu az farkla dışarı çıktı. Fenerbahçe rakibini 1-0 yendi.

    HEP BİRLİKTE İZLEYECEĞİZ


    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Mesut Özil ile ilgili transfer sorusuna, "Hep birlikte izleyeceğiz" ifadesini kullandı. Erol Bulut 1-2 transfer yapmayı düşündüklerini de sözlerine ekledi.
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