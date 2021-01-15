HEP BİRLİKTE İZLEYECEĞİZ



Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Mesut Özil ile ilgili transfer sorusuna, "Hep birlikte izleyeceğiz" ifadesini kullandı. Erol Bulut 1-2 transfer yapmayı düşündüklerini de sözlerine ekledi.