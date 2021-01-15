Beşiktaş ve Galatasaray dev derbide zafer stratejisini belirledi! Kod adı 'Pençe'

Beşiktaş Galatasaray'ı devirme taktiğini belirledi. Kartal öncelikle soğukkanlı kalarak rakibin saldırmasını bekleyecek.
Rakibin hücuma çıkarken çok açık verdiğini tespit eden Sergen Yalçın oyuncularını sürekli "Kontrollü olun" sözleriyle derbiye hazırlıyor.
RAKİBE TUZAK KURACAK
Galatasaray'ın savunmadaki açıklarını Ghezzal, Larin ve Aboubakar'la değerlendirmeyi planlayan Yalçın bu üçlüyle Aslan'a pençeyi vurmak istiyor.
KOZU ATİBA&JOSEF
Yalçın bu maçta orta sahayı Atiba ve Josef ile kontrol edecek. Bu ikilinin tecrübesine güvenen Yalçın iki yıldıza derbide büyük sorumluluk verecek.
ASLAN PENÇESİ
Galatasaray ise 3 yıldır Dolmabahçe'de puan alamadığı Beşiktaş'ı bu kez yenmenin hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in erken gol buldurup Beşiktaş'ı demoralize etmenin hesaplarını yaparak Kartal'a Aslan pençesini vurmayı hedefliyor.
FEGHOULİ OYNAYABİLİR
Arda ve oynaması durumunda Feghouli ikilisi kanatlarda en büyük güç olacak. Emre Kılınç'ın ise forvet arkasında görev yapacağı öne sürüldü.
BELHANDA MERKEZDE
Taylan ve Belhanda'yı merkezde oynatacak olan Terim, forvette Diagne'ye yer verecek. Sağ ve sol bek ise Linnes ve Emre Taşdemir'den oluşacak.
İŞTE İKİLİ ARASINDAKİ NOTLAR
Beşiktaş Galatasaray'ı Vodafone Park'ta son 3 maçta yendi.
Kartal attığı 39 golle bu sezon ligde en çok gol atan ekip.
Galatasaray 17 maçta kalesinde 14 golle en az gol yiyen ekip.
Kartal bu sezon evinde oynadığı maçlarda 21 gol kaydetti.
KAMERUNLU LİGDE 9 GOL ATTI
Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Aboubakar bu sezon ligde 9 gol attı. Fenerbahçe filelerini de 2 kez sarsan yıldız oyuncu G.Saray önünde de büyük koz.
BOYD KADROYA GİRECEK
Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar alınan yeni yabancı sınırı kararının ardından, " Tyler Boyd kadroya girecek" dedi.
DİAGNE DEV MAÇLARI SEVİYOR
Galatasaray'ın golcü oyuncusu Diagne dev maçlarda daha farklı bir oyun oynuyor. Yıldız oyuncu bu sezon ligde fileleri 9 kez sarsmayı başardı.
GALATASARAY STARTI VERİLDİ
Beşiktaş G.Saray maçı hazırlıklarına başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Ç.Rize maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaptı.