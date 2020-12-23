Trabzonspor'da futbolcu, teknik direktör, altyapı koordinatörü ve kulüp başkanlığı yaparak adını Bordo-Mavili kulübün tarihine yazdıran Özkan Sümer, 80 yaşında kanser sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dün Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinden alınan Sümer'in cenazesi, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'ne getirildi. Burada Sümer'in tabutunun üzerine Türk bayrağı ile Trabzonspor bayrağı örtüldü.

Sümer'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından üzere doğum yeri olan Maçka'ya götürüldü ve burada defnedildi.

"Futbolun bilge insanı" olarak da adlandırılan Sümer'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. TFF başta olmak üzere birçok kulüp Sümer için başsağlığı mesajı yayımladı.