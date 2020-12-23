Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’un efsane isimlerinden hayatını kaybetti! Güle güle bilge adam

    'da futbolcu, , altyapı koordinatörü ve kulüp başkanlığı yaparak adını Bordo-Mavili kulübün tarihine yazdıran , sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün alınan Sümer'in cenazesi, Ortahisar ilçesindeki 'ne getirildi. Burada Sümer'in tabutunun üzerine Türk bayrağı ile Trabzonspor bayrağı örtüldü. Sümer'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından üzere doğum yeri olan Maçka'ya götürüldü ve burada defnedildi.

    Güle güle bilge adam

    Trabzonspor'da futbolcu, , altyapı koordinatörü ve kulüp başkanlığı yaparak adını Bordo-Mavili kulübün tarihine yazdıran Özkan Sümer, sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Dün alınan Sümer'in cenazesi, Ortahisar ilçesindeki 'ne getirildi. Burada Sümer'in tabutunun üzerine Türk bayrağı ile bayrağı örtüldü.

    Sümer'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından üzere doğum yeri olan Maçka'ya götürüldü ve burada defnedildi.

    " bilge insanı" olarak da adlandırılan Sümer'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. başta olmak üzere birçok kulüp Sümer için başsağlığı mesajı yayımladı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Trabzonspor’un efsane isimlerinden Özkan Sümer 80 yaşında hayatını kaybetti! Güle güle bilge adam