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    • 14.01.2021 16:37
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    'da sürpriz imza! Sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı

    Bu sezon ligde kötü günler geçiren Erkek Takımı'nın başına tecrübeli koç getirildi. Sarı-kırmızılı ekip sezon sonuna kadar Ekrem Memnun'la anlaşmaya varıldığını duyurdu.

    AA
    G.Saray'da sürpriz imza! Sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı

    Erkek Takımı'nda başantrenörlük görevine getirildi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ekrem Memnun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

    Memnun'un kariyerinde 2014 FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğu, 1999 Avrupa Ligi üçüncülüğünün yanı sıra, 4 lig şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 4 de Türkiye Kupası bulunuyor.

    Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı 10 Şubat 2015'te çalıştırmaya başlayan deneyimli antrenör, milli takımda geçirdiği ayrı ayrı iki dönemin ardından 10 Aralık 2018'de ay-yıldızlı takımdaki görevinden ayrılmıştı.

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