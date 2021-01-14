Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ile ilgili futbolseverler tarafından akşam saatleriyle birlikte çok araştırılmaya başlandı. Karşılaşma için heyecanlı sürerken gözler maçın saatine ve hangi kanalda yayınlanacağına çevrildi. Tek maç eleme usulüyle yapılacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında kazanan takım çeyrek finalde olacak. Karşılaşmayı canlı olarak takip edecek olan futbolsever mücadeleye dair detayları merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? FB Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı 14 Ocak 2021 Çarşamba saat 20.45'te başlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma ATV kanalından canlı yayınlanacak.
İşte mücadeleye dair bilgiler;
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Sangare, Lemos, Serdar, Caner, Ozan, Mert Hakan, Sinan Gümüş, Valencia, Ferdi, Samatta
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Eren, Aytaç, Sadiku, Yasin, Varga, Hodzic, Yusuf, Thelin
MİNİ ROTASYON
Erol Bulut, Kasımpaşa karşısında rotasyona gidecek. Ligde son dönemde fazla şans bulamayan Samatta, Cisse, Ferdi, Serdar gibi isimlerin bu akşam 11'de olmaları bekleniyor. Sakatlıkları süren Perotti, Novak, Tolga, Sosa ve Gökhan ise yine yok. Sosa ile Novak'ın ligdeki Ankaragücü maçına yetişecekleri öğrenildi.
GÖKHAN KATILMADI
Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Sosa, Perotti, Novak ve Tolga salonda çalışırken, Gökhan Gönül antrenmanda yer almadı. Valencia ve yeniden lisans çıkarılan İsmail Yüksek ise takımla birlikte çalıştılar.
SÜPER LİG'DE 19. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu, 19. hafta hakemlerini açıkladı. Zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Süper Lig'in 19. haftasının hakemleri belli oldu. 17 Ocak Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcıları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek isimler şu şekilde:
15 Ocak Cuma
Gençlerbirliği-Karagümrük: Ali Şansalan
16 Ocak Cumartesi
İH Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus
M.Başakşehir-DG Sivasspor: Alper Ulusoy
Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor: Halil Umut Meler
FT Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar
17 Ocak Pazar
Y.Denizlispor-A.Hatayspor: Koray Gençerler
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
Beşiktaş-Galatasaray: Fırat Aydınus
18 Ocak Pazartesi
Kasımpaşa-BB Erzurumspor: Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe-Ankaragücü: Arda Kardeşler