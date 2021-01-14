Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ile ilgili futbolseverler tarafından akşam saatleriyle birlikte çok araştırılmaya başlandı. Karşılaşma için heyecanlı sürerken gözler maçın saatine ve hangi kanalda yayınlanacağına çevrildi. Tek maç eleme usulüyle yapılacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında kazanan takım çeyrek finalde olacak. Karşılaşmayı canlı olarak takip edecek olan futbolsever mücadeleye dair detayları merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? FB Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı 14 Ocak 2021 Çarşamba saat 20.45'te başlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma ATV kanalından canlı yayınlanacak.

İşte mücadeleye dair bilgiler;