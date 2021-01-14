Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? BJK GS derbisi ne zaman oynanacak?

BJK GS derbisi ne zaman oynanacak? Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Futbolseverlerin nefesini tuttuğu dev derbi şampiyonluk yarışını yakından etkileyecek. Peki Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? İşte dev derbi hakkında merak edilen bilgiler...
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 17 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Halis Özkahya yapacak.
TERİM'İN 65. DERBİ HEYECANI
Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinin 65. derbisine çıkacak.
Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 64 müsabaka oynadı.
Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 67 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 25 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş ile daha önce 32 maçta karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanırken, 13'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 32 derbide ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.
GOLCÜLER DERBİYİ BEKLİYOR
Süper Lig'in 19. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak derbi maçta karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve Galatasaray'da golcülerin rekabeti yaşanacak.
Siyah-beyazlı ekipte bu sezon Cyle Larin ve Vincent Aboubakar, Galatasaray'da ise Mbaye Diagne ve Younes Belhanda, takımlarının golcüleri olarak dikkati çekiyor.