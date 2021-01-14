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    • 14.01.2021 17:15
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    'den flaş transfer hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

    Son dakika haberine göre Süper Lig'de şampiyon olarak kupa hasretine son vermek isteyen 'de transfer çalışmaları hızlandı. Sarı-lacivertli ekip, Atalanta'dan ayrılacağı açıklanan 'in menajeriyle temasa geçti.

    Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi

    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sürpriz bir isim gündeme geldi.

    TRT Spor'un haberine göre; Sarı Lacivertliler, Atalanta'dan ayrılacak olan Papu Gomez'in menajerine transfer şartlarını sordu. Atalanta, İtalya dışı transfer için 5 milyon euro istiyor.

    Papu Gomez, yıllık 3 milyon euro'dan en az 2 yıllık kontrat talep ediyor.

    Yıldız futbolcunun transferi konusunda Avrupa'nın 5 büyük liginden takımların devrede olduğu biliniyor.

    Tecrübeli futbolcu bu sezon takımıyla 16 maça çıktı ve 5 gol, 4 asistlik performansa imza attı. Arjantinli futbolcu kariyerinde Arsenal FC, San Lorenzo, Catania, Metalist ve Atalanta formaları giydi.
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    Haberler Spor Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu