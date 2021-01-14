Eczacıbaşı set vermedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

VE MUSLERA DÖNÜYOR



Galatasaray'a Muslera müjdesi. Geçtiğimiz sezon 14 Haziran'da Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta rakip takım oyuncusu Milan Skoda ile çarpışıp tibia ile fibula kemiklerinde kırık oluşan Uruguaylı kaleci bu maçın ardından ameliyat olmuştu. O tarihten itibaren takımından uzak kalmak zorunda kalan Sarı-Kırmızılı eldivenin Beşiktaş maçının ardından Denizlispor ile oynanacak mücadelede maç kadrosuna alınacak. Muslera'nın böylece 7 aylık forma hasreti de sona ermiş olacak.