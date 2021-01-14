Eczacıbaşı set vermedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti. 81 dakika süren maçın setleri 21-25, 15-25, 20-25 bitti.
MARTİN SKRTEL AYRILDI
Başakşehir, Martin Skrtel ile olan sözleşmesini karşılıklı feshetti… Skrtel, Kasımpaşa ile oynanan maçta sol ayak aşil tendonunun kopması nedeniyle ameliyat edilmişti.
SABO GERİ DÖNÜYOR
Hatay maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan Karagümrüklü Slovak Erik Sabo G.Birliği maçında sahada olacak. Yıldız oyuncu kritik maçı sabırsızlıkla bekliyor.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Trabzon Antalya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.
AHMET CANBAZ ÜMRANİYESPOR'DA
Fırtına'da geçen sezon ağır bir sakatlık yaşayan bu sezonda yeterli forma şansı bulamayan gurbetçi futbolcu Ahmet Canbaz Ümraniye'ye kiralandı.
ANTEP'İ ELEYEN KONYASPOR ÇEYREK FİNALDE
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Konyaspor evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Yeşil-Beyazlılar ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. 11. dakikada Anicic ve 40'ta Ömer Ali Şahiner'in golleri ile Konya tur biletini kaptı. Gaziantep FK'nın tek golünü ise 90+4. dakikada Muhammet Demir kaydetti.
BAŞAKŞEHİR FARKLI TURLADI
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda, Medipol Başakşehir, konuk olduğu Tuzlaspor'u 5-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Başakşehir'in gollerini Demba Ba (2) Aleksic, İsmail (K.K) Ravil ve İrfan Can (pen) attı. Tuzla'nın tek golü ise Vedat Bora'dan geldi.
İRANLI STOPER HOSSEİNİ İLE SIKI PAZARLIK!
Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Hosseini 600 bin Euro'luk ücretinin 800 bin Euro'ya çıkarılmasını talep etti. Görüşmeler devam ediyor... Genç stoper Vitor Hugo'nun yokluğunda Karagümrük ve Göztepe maçlarında başarılı performans göstermişti.
ALİ SÜRMEN YENİDEN ADAY
Trabzonspor'un Mart ayındaki Olağan Genel Kurulu öncesi mevcut başkan Ali Sürmen, yeniden adaylığını açıkladı.
3 KUPAYI BİRDEN KAZANDIK
Diagne, yaptığı bir paylaşımla rüyasında 3 kupayı birden kazandıklarını gördüğünü belirtti. Yıldız oyuncu,"Fatih hocamız rüyamda bana "Teşekkürler Diagne. Senin adına çok mutlu oldum" dedi. O an ağlamaya başladım ve hocamıza teşekkür ettim" dedi.
VE MUSLERA DÖNÜYOR
Galatasaray'a Muslera müjdesi. Geçtiğimiz sezon 14 Haziran'da Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta rakip takım oyuncusu Milan Skoda ile çarpışıp tibia ile fibula kemiklerinde kırık oluşan Uruguaylı kaleci bu maçın ardından ameliyat olmuştu. O tarihten itibaren takımından uzak kalmak zorunda kalan Sarı-Kırmızılı eldivenin Beşiktaş maçının ardından Denizlispor ile oynanacak mücadelede maç kadrosuna alınacak. Muslera'nın böylece 7 aylık forma hasreti de sona ermiş olacak.
EMRE TAŞDEMİR'İN DURUMU BELİRSİZ
Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Emre Taşdemir'in Beşiktaş ile oynanacak derbide forma giyip giymeyeceğinin belirsiz olduğu öğrenildi.
FEGHOULİ SEFERBERLİĞİ
Galatasaray'da Trabzonspor maçında sakatlanan Feghouli'nin Beşiktaş maçına yetişmesi için seferberlik ilan edildi. Son 4 maçta takımından uzak kalmak zorunda kalan Cezayirli oyuncunun tedavisinde son aşamaya gelindi. Feghouli hazır olursa derbide ilk 11'de forma giyebilecek.
BEŞİKTAŞ'I YENECEĞİZ
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Marcao, Beşiktaş'ı yeneceklerini söyledi. Yıldız oyuncu, "Bu maçı kazanarak çıkışımızı sürdüreceğimize inancım tam. Galibiyete odaklandık" dedi.
ŞOK! PEROTTİ SEZONU KAPATABİLİR
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Diego Perotti'nin dizinde bir bağın kopması söz konusu olduğunu söyledi. Belözoğlu, "Arjantinli yıldız için, "Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor" dedi. Perotti'nin ameliyat olması durumunda ayrılık ihtimali ile ilgisi ise Belözoğlu, "Fenerbahçe'ye bir yükü olmuyor. Perotti ayrılığı kesin olacak dersek doğru söylememiş oluruz." ifadelerini kullandı.
ÖMER FARUK İLE TEMASLAR OLUMSUZ
Emre Belözoğlu, genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz ile sözleşme görüşmelerinin olumsuz olduğunu söyledi. "Bu konuda çok üzgünüz" diye konuştu.
FENER'İN B PLANI ATİLLA SZALAI
Stoperdeki ilk hedefi Sokratis olan Fenerbahçe, B planı olarak ise Atilla Szalai'yi belirledi. Sarı-Lacivertli yöneticiler, Macar savunmacı için kulübü Apollon Limassol ile temasa geçti. Sokratis'teki gelişmelere göre Szalai'nin durumu netleşecek.
KUPADA FENER VAKTİ!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu bugün oynanacak 2 karşılaşma ile tamamlanacak. Saat 18.45'te Alanyaspor, BB Erzurumspor'u konuk edecek. Maçın Ramazan Keleş yönetecek. Alanyaspor son maçlarda ligde aldığı kötü sonuçları kupada telafi etmek istiyor. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak. Günün son karşılaşması ise ATV ekranlarında olacak. Ligde doludizgin ilerleyen Fenerbahçe 20.45'te Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak.
EFELER MAKEDONYA ENGELİNİ 3-1'LE GEÇTİ
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla milli takım, grupta ikinci galibiyetini aldı. Ev sahibi Kuzey Makedonya ise ilk mağlubiyetini yaşadı. Setler şu şekilde sona erdi: 25-16, 18-25, 25-18, 25-12.
ERZURUMSPOR'DAN 3 TRANSFER BİRDEN
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aatıf Chahechouhe, Jahanna Omolo ve Manuel Da Costa'yı kadrosuna kattı. Aatıf, son olarak Karagümrük'te top koşturmuş, Da Costa ise Trabzonspor'da oynamış ve kulüpsüz kalmıştı. Omolo da, Belçika takımlarında forma giymişti.
YABANCI SAYISI ARTIK 16
TFF Başkanı Nihat Özdemir, sezonun yoğun fikstür sebebiyle Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için yabancı oyuncu sınırı, 14'ten 16'ya çıkarıldı. Kulüplerin talepleri üzerine sınırın yükseldiğini belirten Başkan Özdemir, "Ligleri oynatarak sonlandırmak için elimizden gelen desteği yapacağız" dedi.