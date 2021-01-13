ZİRVEYLE FARK 9 PUANA İNDİ



Avcı ile 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alıp 20 puan toplayan Fırtına 7. sırada yer aldı. 10 basamak yükselen Trabzon lider olan Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi.