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    • Spor
    • 13.01.2021 Gazete
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    spor ile çıkış yakaladı!

    Ligin 9. haftasında spor’da teknik direktörlük koltuğuna oturan çok önemli bir performansa ima attı. Bordo-Mavililer, ilk 8 haftalık süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayıp 17. sırada yer almıştı. Avcı ile 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alıp 20 puan toplayan 7. sırada yer aldı.

    9 maçta sadece 1 yenilgi

    Ligin 9. haftasında Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Abdullah Avcı çok önemli bir performansa imza attı. Bordo-Mavililer, ilk 8 haftalık süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayıp 17. sırada yer almıştı.

    ZİRVEYLE FARK 9 PUANA İNDİ


    Avcı ile 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alıp 20 puan toplayan Fırtına 7. sırada yer aldı. 10 basamak yükselen Trabzon lider olan Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi.

    SON 10 HAFTADA 2. SIRADA


    Trabzonspor son 10 haftalık bölüm dikkate alındığında, 25 puan toplayan Beşiktaş'ın ardından Gaziantep FK ile birlikte 20 puanla en çok puan toplayan takım olma başarısını da gösterdi.
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    Haberler Spor Trabzonspor Abdullah Avcı ile çıkış yakaladı!