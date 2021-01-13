Ligin 9. haftasında Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Abdullah Avcı çok önemli bir performansa imza attı. Bordo-Mavililer, ilk 8 haftalık süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayıp 17. sırada yer almıştı.
ZİRVEYLE FARK 9 PUANA İNDİ
Avcı ile 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alıp 20 puan toplayan Fırtına 7. sırada yer aldı. 10 basamak yükselen Trabzon lider olan Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi.
SON 10 HAFTADA 2. SIRADA
Trabzonspor son 10 haftalık bölüm dikkate alındığında, 25 puan toplayan Beşiktaş'ın ardından Gaziantep FK ile birlikte 20 puanla en çok puan toplayan takım olma başarısını da gösterdi.