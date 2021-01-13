Can Yaman'ı paparazziler dünyaca ünlü isimle sarmaş dolaş yakaladı! Sevgilisi İtalyan spor spikeri Diletta Leotta iddiası ortalığı yıktı... Can Yaman sonunda İtalya'yı da karıştırdı. Bir reklam filmi için İtalya'da bulunan Can Yaman dünyaca ünlü İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile magazin dergisi Chi tarafından sarmaş dolaş yakalandı. İkilinin fotoğrafları İtalyan basınında manşet oldu. Daha önce adı dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile de anılan Leotta'nın bir sevgilisi olduğu biliniyor. İşte Can Yaman ve Diletta Leotta aşk bombasının detayları.
İtalya'nın en ünlü spor spikerlerinden Diletta Leotta ve Türk oyuncu Can Yaman'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklamı çekimi için İtalya'da bulunan Can Yaman'ın, Diletta Leotta ile aynı otelde kaldığı ifade edildi.
Yayınlanan haberde "Türk oyuncu Can Yaman ile Diletta Leotta Roma'nın merkezindeki büyük bir otelde beş gün geçirdiler" denildi.
İkili Can Yaman'ın pazar günü Türkiye'ye dönmesiyle ayrıldı.
Diletta, odasına bırakılan çiçekleri sosyal medya hesabından paylaşırken "Bir iş gününün ardından odana geldiğinde yatağında bulduğun bir buket çiçek senin mutlu uyumanı sağlar" notunu düştü.
Çiçeklerin kimden geldiği belirtilmezken iki isimden de bu konuda bir açıklama henüz gelmedi.
Diletta Leotta daha önce birlikte bir reklam filminde rol aldığı dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'le de yakalanmıştı.
Leotta'nın 2019'dan yılından bu yana İtalyan boksör Daniele Scardina ile aşk yaşadığı da biliniyor.
Diletta Leotta kimdir?
Diletta Leotta, 16 Ağustos 1991 yılında İtalya'nın Katanya ilçesinde dünyaya gelmiştir. 29 yaşındaki Diletta Leotta, 1,75 cm boyundadır. Giulia Diletta Leotta, Sicilya Catania'daki bir İtalyan televizyon sunucusu. Leotta, 2018-2019 sezonundan bu yana DAZN için Serie A yayınlarını sunuyor. Daha önce, Sky Sport'ta Gianluca Di Marzio ve Luca Marchegiani ile Serie B oyunları sunmuştu.
Diletta Leotta Can Yaman ile görüşmektedir ve bir ilişkileri olduğu söylenmektedir. Henüz taraflardan bir açıklama gelmemiştir.