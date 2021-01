Can Yaman'ı paparazziler dünyaca ünlü isimle sarmaş dolaş yakaladı! Sevgilisi İtalyan spor spikeri Diletta Leotta iddiası ortalığı yıktı... Can Yaman sonunda İtalya'yı da karıştırdı. Bir reklam filmi için İtalya'da bulunan Can Yaman dünyaca ünlü İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile magazin dergisi Chi tarafından sarmaş dolaş yakalandı. İkilinin fotoğrafları İtalyan basınında manşet oldu. Daha önce adı dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile de anılan Leotta'nın bir sevgilisi olduğu biliniyor. İşte Can Yaman ve Diletta Leotta aşk bombasının detayları.