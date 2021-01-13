Riva'da dün yapılan toplantıda Kulüpler Birliği liste dışı kalan yabancı futbolcuların kadroya dahil edilmesini istedi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi bu isteği olumlu gördü. Sezon sonuna kadar takım kadrolarındaki yabancı sayısı 16'ya çıkıyor.



AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği'nin yabancı sayısının 16'ya yükseltilmesi önerisini kabul etti. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanının 14'ten 16'ya yükseltilmesine karar verdiklerini açıkladı.

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