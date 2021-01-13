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    • 13.01.2021 17:58
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    Başkanı Nihat Özdemir açıkladı: Süper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanı 14'ten 16'ya yükseltildi

    'nin liste dışı kalan yabancı futbolcuların kadroya dahil edilmesine ilişkin talebi olumlu bulundu. Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanının 14'ten 16'ya yükseltilmesine karar verdiklerini açıkladı.

    Sabah
    TFF'den yeni karar! Yabancı oyuncular...

    'da dün yapılan toplantıda liste dışı kalan yabancı futbolcuların kadroya dahil edilmesini istedi.

    () yönetimi bu isteği olumlu gördü. Sezon sonuna kadar takım kadrolarındaki yabancı sayısı 16'ya çıkıyor.

    AÇIKLAMA GELDİ
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği'nin yabancı sayısının 16'ya yükseltilmesi önerisini kabul etti. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanının 14'ten 16'ya yükseltilmesine karar verdiklerini açıkladı.

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