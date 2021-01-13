Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ile ilgili futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Karşılaşma için heyecanlı sürerken gözler maçın saatine ve hangi kanalda yayınlanacağına çevrildi. Tek maç eleme usulüyle yapılacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında kazanan takım çeyrek finalde olacak. Karşılaşmayı canlı olarak takip edecek olan futbolsever mücadeleye dair detayları merak ediyor. Peki, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? BJK Rize maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Rizespor maçı 13 Ocak 2021 Çarşamba saat 20.45'te başlayacak. Hakem Sarper Barış Saka'nın yöneteceği karşılaşma ATV kanalından canlı yayınlanacak.
Saka'nın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Yusuf Bozdoğan yapacak.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.
BEŞİKTAŞ TUR PEŞİNDE
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş, rakibini eleyerek çeyrek final vizesi almak istiyor.
Hafta sonunda Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak zirve yarışında kayıp yaşayan siyah-beyazlılar, pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde Çaykur Rizespor'u kupada eleyerek moral kazanmak istiyor. Siyah-beyazlı ekipte Mensah'ın sakatlığı bulunuyor. Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Adem Ljajic ve Gökhan Töre'nin oynayıp oynamayacağına ise teknik ekip karar verecek.
Karadeniz ekibinde ise Loic Remy'nin sakatlığı sürüyor. Yıldız oyuncu, bu maçta da takımını yalnız bırakacak.
BEŞİKTAŞ FARKLI KAZANDI
İki ekip geçtiğimiz hafta içinde Süper Lig mücadelesinde Vodafone Park'ta karşı karşıya gelmiş ve Beşiktaş, rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başarmıştı.
Hafta sonunda Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın bu maçta rotasyona gidebilir. Yoğun maç fikstüründe eldeki bütün oyunculardan maksimum verim almak için formayı adaletli şekilde dağıtan Sergen Yalçın, kupa mücadelesinde de bazı oyuncuları dinlendirecek.
Kalede Ersin'in yerine Utku'ya şans vermesi beklenen Yalçın, hafta sonunda Galatasaray'a karşı cezalı durumda bulunan Welinton'u ise ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'a karşı şu 11'le sahada olması bekleniyor:
Utku - Necip, Welinton, Montero, Rıdvan - Josef, Ghezzal, Dorukhan, Oğuzhan, N'Koudou - Güven Yalçın.