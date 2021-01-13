Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ile ilgili futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Karşılaşma için heyecanlı sürerken gözler maçın saatine ve hangi kanalda yayınlanacağına çevrildi. Tek maç eleme usulüyle yapılacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında kazanan takım çeyrek finalde olacak. Karşılaşmayı canlı olarak takip edecek olan futbolsever mücadeleye dair detayları merak ediyor. Peki, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? BJK Rize maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Rizespor maçı 13 Ocak 2021 Çarşamba saat 20.45'te başlayacak. Hakem Sarper Barış Saka'nın yöneteceği karşılaşma ATV kanalından canlı yayınlanacak.