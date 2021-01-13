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    • 13.01.2021 17:39
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    kimdir kaç yaşında hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçeli ?

    kimdir kaç yaşında hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe'nin yeni transferi sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Sarı lacivertli ekibin yeni transferi Arda Güler hakkında araştırma yapılıyor. İşte futbolcu hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Arda Güler kimdir kaç yaşında hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçeli Arda Güler kim?

    Arda Güler kimdir? Fenerbahçeli Arda Güler kimdir kaç yaşında hangi takımlarda oynadı? Ara transfer döneminde hız kesmeden transferlerine devam eden Fenerbahçe'nin yeni transferi Arda Güler oldu. Peki Arda Güler kimdir?

    ARDA GÜLER KİMDİR?

    25 Şubat 2005 doğumlu Arda Güler, futbol hayatına Ankara'da başladı.

    Gençlerbirliği Kulübü'nde kendini gösteren genç Arda, 2019 yılında, 14 yaşındayken Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu.

    Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe U-16 takımında yıldızı parlayan Arda Güler, Sarı-Lacivertli takım ile resmi sözleşme imzaladı.
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    Haberler Spor Arda Güler kimdir kaç yaşında hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçeli Arda Güler kim?