Beşiktaş'ın transfer listesine yeni bir isim daha eklendi. Kadro dışı bırakılan Mirin, Douglas ve Lens ile yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, Gaziantep FK'da forma giyen Alexandru Maxim'i transfer listesine aldı. Bu oyuncu için Sergen Yalçın'ın da onay verdiği öne sürüldü.