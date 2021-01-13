Hafta sonunda Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın bu maçta rotasyona gidebilir. Yoğun maç fikstüründe eldeki bütün oyunculardan maksimum verim almak için formayı adaletli şekilde dağıtan Sergen Yalçın, kupa mücadelesinde de bazı oyuncuları dinlendirecek.