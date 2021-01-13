Aslan penaltılarla turladı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray normal süresi 0-0, uzatmaları 1-1 biten maçta rakibini penaltılarla 7-6 yenerek çeyrek finale yükseldi. 3. dakikada Linnes'in pasında Emre Akbaba'nın vuruşunu Ertaç çeldi.
EMRE VURDU, ERTAÇ KURTARDI
40. dakikada Diagne indirdi, Emre Akbaba'nın vuruşu üstten dışarı çıktı. 67'de Emre Akbaba'nın şutu bu kez Ertaç'ta kaldı. 85'te Emre Kılınç müsait çok pozisyonda Ertaç'ı geçemedi.
GOLLER UZATMALARDA GELDİ
90 dakika 0-0 bitince maç uzadı.102. dakikada... Umut Bulut ceza sahası dışından attığı golle Malatya'yı öne geçirdi: 1-0. Son saniyede Luyindama skoru eşitledi ve penaltılarda gidildi.
JETMİR ATTI, FATİH KURTARDI
Penaltı vuruşları adeta nefes kesti... İlk 5 penaltıda iki takımda Mustafa ve Kerem penaltıları kaçırdı. 8. penaltıda Jetmir'in vuruşunu Fatih Öztürk kurtarınca Aslan çeyrek finale yükseldi.
SÖZÜM MAYISA KADAR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçı sonrası flaş açıklamalara imza attı. Transferle ilgili yönetime sitemde bulunan ve sezon sonu görevini bırakabileceğinin sinyalini veren Terim, şunları kaydetti: "Yönetimle transfer konusunda bir görüşmem olmadı. Yaptığım açıklamalarla malumu ilan ettim. Herkes transferle ilgili konuşurken, ben de isimleri açıkladım. Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Ben kişilere, gruplara değil Galatasaray sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim. O yüzden 'Canımız sağ olsun. Canınınız sağ olsun' demek herhalde en doğrusu"