SÖZÜM MAYISA KADAR



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçı sonrası flaş açıklamalara imza attı. Transferle ilgili yönetime sitemde bulunan ve sezon sonu görevini bırakabileceğinin sinyalini veren Terim, şunları kaydetti: "Yönetimle transfer konusunda bir görüşmem olmadı. Yaptığım açıklamalarla malumu ilan ettim. Herkes transferle ilgili konuşurken, ben de isimleri açıkladım. Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Ben kişilere, gruplara değil Galatasaray sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim. O yüzden 'Canımız sağ olsun. Canınınız sağ olsun' demek herhalde en doğrusu"