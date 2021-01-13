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    • Spor
    • 13.01.2021 Gazete
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    Fildişili stoper için harekete geçti

    , Fildişili stoper için kulübüne 2.5 milyon Euro teklif etti. basınına göre Brugge’ün istediği rakam 4 milyon Euro.

    Simon Deli’ye 2.5 milyon euro

    Fenerbahçe'de stoper transferi için hareketlilik devam ediyor. Sarı-Lacivertli kurmayların 'de forma giyen Fildişili stoper için kulübüne 2.5 milyon Euro teklif ettiği bildirildi.

    Brugge'ün istediği rakamın ise 4 milyon Euro olduğu ifade edildi. Brugge'ün Deli'yi 'dan transfer ederken ödediği rakamın ise Sarı-Lacivertli kulübün teklif ettiği 2.5 milyon Euro olduğu da öğrenildi. Direktörü 'nun hem Brugge hem de oyuncunun menajeri ile görüşmeleri devam ediyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Fildişili stoper Simon Deli için harekete geçti