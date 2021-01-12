Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı izle ve Malatya GS maçı izle seçenekleri son saatlerin en çok araştırılanları arasında zirvede yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında Yeni Malatyaspor ve Galatasaray bu akşam karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakayı kazanacak takım, çeyrek finale yükselecek. Karşılaşmayı canlı olarak takip edecek olan futbolsever mücadeleye dair detayları araştırıyor. İşte Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı izle seçeneği ve ATV canlı yayın ekranı...

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YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 12 Ocak Salı günü yani bugün saat 20.45'te başlayacak. ATV kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmada Özgür Yankaya düdük çalacak.