A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da rahatsızlık yaşadığı ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiği süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini unutamadığını söyledi.

Özbey, "Hastanede tek başınaydım. Sayın Cumhurbaşkanımız'dan gelen telefonla, bir Türk vatandaşı olarak yalnız olmadığımı ve devletin nefesini hissettiğimi anladım. Bu, çok önemli. Arkamda Türk devleti var.

Cumhurbaşkanımız'la 1973'ten beri tanışıyoruz. Sporculuğu da çok iyiydi. İnsanlığı da çok iyi. İnsan sahip çıkıldığında duygularını saklayamıyor. Saklayamadım duygularımı. Gözümden yaş geldi" ifadesini kullandı.