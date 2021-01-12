Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi. Uzatmalara giden maçta 102. dakikada golü bulan Yeni Malatyaspor, Umut Bulut'un ayağından bulduğu golle zorlu mücadelede 1-0 öne geçti. Galatasaray'da Luyindama 120+1. dakikada beraberliği getiren golü attı ve turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirledi. Penaltılarda rakibini 7-6 mağlup eden Aslan, adını bir üst tura yazdırdı.



FATİH ÖZTÜRK'TEN BÜYÜK HATA

Karşılaşmanın durgun bir tempoda devam ederken, Yeni Malatyaspor sürpriz bir gol buldu. Galatasaray hücuma çıkarken Etobo'nun kaptırdığı top sonrası ceza sahası dışında topla buluşan Umut Bulut, kaleye şutunu çekti. Fatih Öztürk tutabileceği topta büyük bir hata yapınca, Yeni Malatyaspor 1-0 öne geçti.

LUYINDAMA 120+1'DE HAYAT VERDİ!

Mücadelenin son anlarına 1-0 yenik giren Aslan, Luyindama'nın 120+1. dakikada attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Seri penaltı atışları sonucu rakibini mağlup eden sarı-kırmızılılar, bir üst tura yükseldi.



OLCAY ŞAHAN SAKATLANDI!

Yeni Malatyaspor'da talihsiz bir sakatlık yaşandı. Karşılaşmanın 96. dakikasında Adem Büyük'ün yerine oyuna giren Olcay Şahan, 99. dakikada sakatlandığı için oyundan çıktı ve yerini Jetmir Topalli'ye bıraktı.