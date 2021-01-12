Fenerbahçe Erzurum'u deplasmanda 3-0 yenerek lider Beşiktaş'ı yakaladı... Erzurumspor ilk yarıda Fenerbahçe karşısında alanları iyi kapattı. 39. dakikada Cenk Ahmet'in ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Ricardo Gomes'in kafa vuruşunda, top direğinin üzerinden auta çıktı.
THİAM YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
45+2'de Thiam yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı. 45+5'te Pelkas kale önünde Mert Hakan'a pasını verdi. Tecrübeli oyuncu şık pası klas vuruşla ağlara gönderdi.
GOLÜN ORTASI CANER'DEN
Fener 2. yarıya ızlı başladı. 47'de Pelkas ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkarttı. 50'de Caner'in ceza alanına ortasına iyi yükselen Sinan kafayla fileleri havalandırdı: 0-3.
FARK DAHA DA AÇILABİLİRDİ
76'da paru Valencia kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çerçeveyi tuturamadı. 78'de Ferdi'nin şutu direği yaladı. Fener kritik bir 3 puan aldı.
18'LİK FATİH İLK KEZ OYNADI
Fenerbahçe'de 2003 doğumlu Fatih Yiğit Şanlıtürk son bölümlerde forma şansı buldu. 18 yaşındaki oyuncu 5 yıl önce G.Saray alt yapısından transfer edilmişti.
FENERBAHÇE 4'TE 4 YAPTI
Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla deplasman puanı toplayan 3 takımdan biri F.Bahçe, Erzurum'u yenerek arka arkaya 4. kez kazandı.
CANER ERKİN HAFTAYA CEZALI!
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Caner Erkin, karşılaşmanın ilk yarısında itirazlardan dolayı sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Caner Erkin, A.Gücü macında forma giyemeyecek.
ÇOK AKILLI OYNADIK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut maçın ardından açıklamalarda bulundu. Erol Bulut, Erzurum'da rakibe pozisyon vermeden oynadıklarını anlatarak, "Erzurum'un zeminine karşı biraz farklı bir oyun olması gerekiyordu. Akıllı oyun ve 3 puan. Galip gelerek 3 puanlar devam ettiğimiz için mutluyuz. Futbolcularımın hepsini tek tek tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
PELKAS ŞOV YAPTI
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında gol ve asist katkısı yaptı. Yıldız oyuncu Erzurum maçında sahanın en iyilerindendi.