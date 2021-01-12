KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR!



Eğer kısa sürede transferde beklenen adımlar atılamazsa Fatih Terim ve yönetim arasında yeni bir kriz çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu nedenle Sarı-Kırmızılı yönetimin bu kez hızlı davranması bekleniyor.