Duarte Başakşehir’de (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Geçtiğimiz yılın lig şampiyonu Başakşehir ara transfer döneminin ilk imzasını açıkladı.
Turuncu-Lacivertliler Milan'dan Leonardo Duarte'yi satın alma opsiyonlu 1.5 yıllığına kiraladı.
MCCOUGHTRY İDMANDA
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın WNBA'den süper transferi Angel Mccoughtry yeni takımıyla ilk idmana çıktı. ABD'li yıldız, "Yeniden İstanbul'da olmak çok güzel" diye konuştu.
AKHİSAR-ADANA: 0-1
TFF 1. Lig'de dün oynanan tek karşılaşmada Adanaspor deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Turuncu-Beyazlılar 75'te Hakan Çinemre ile 3 puana uzandı.
DERBİ ÖNCESİ MENSAH SEVİNCİ
Kartal, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sakatlığı geçen Bernard Mensah'ın idmana çıkması teknik heyeti mutlu etti.
SAMSUN ATAKAN'A TALİP OLDU
TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Samsunspor, Beşiktaş'ın genç yeteneği Atakan Üner'e resmen talip oldu. Atakan'ın kiralanması konusunda son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.
PEREZ'DE ÇİFTE SIKINTI
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ısrarla takımda istediği Enzo Perez'in transferinde pürüzler çıktı. İlk görüşmede 34 yaşındaki futbolcuyu ücretsiz bırakmayı kabul eden River Plate kararını değiştirip bonservis talep etti. Ayrıca Perez'in menajeri de anlaşma sağlanan yıllık ücret olan 1.3 milyon Euro'da zam yaptı. Trabzonspor, Vitor Hugo transferindeki gibi oyuncuya ve menajerine, "İlk sunduğumuz şartlar aynı şekilde geçerlidir" deyip rest çekti.
ABDULLAH AVCI'YA ZİYARET
Trabzonspor'da kurul başkanları Abdullah Avcı'yı ziyaret etti. Ziyarete Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Salih Uzun katıldı.
VALENCIA'NIN YERİNE MERT HAKAN 11'DE
Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Erol Bulut, ligde son oynadıkları Alanyaspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 1 değişikliğe gitti. Valencia'nın yerine Mert Hakan Yandaş ilk 11'de oynadı.
SİNAN DURDURULAMIYOR
Fenerbahçe'nin son haftalarda yıldızı parlayan oyuncularından Sinan Gümüş, Erzurumspor karşısında maçın yıldızıydı. Sarı-Lacivertli oyuncu 1 gol, 1 asistle takımının kazandığı 3 puanda başrol oynadı. Sinan Gümüş 90 dakika sahada basmadık yer bırakmadı. Sarı-Lacivertli oyuncu 63'üncü dakikada yerine Valencia'ya bıraktı.
İNGİLİZLER YAKIN TAKİPTE
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan paylaşılamıyor. Rus kulübü CSKA Moskova'nın ardından İngiliz kulüpleri West Bromwich ve C.Palace'nin Ozan Tufan'ı ciddi biçimde kadroya katmayı planladığı öğrenildi. 2 İngiliz kulübünün Ozan Tufan için F.Bahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
ERZURUM'LA LİGDE 3. KEZ KARŞILAŞTILAR
Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya geldi. F.Bahçe daha önce oynadığı 2 maçta rakibiyle 2-2 berabere kalmış ve ardından 1-0 kazanmıştı.
ALANYASPOR AĞIR YARALI
Alanyaspor'da düşüş sürüyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye mağlup olan Akdeniz ekibi kendi sahasında oynadığı maçta 65 dakika 10 kişi oynayan Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Konuk takımın gollerini Hodzic ve Yusuf Erdoğan kaydederken Alanyaspor bu gole Bakasetas'ın penaltısıyla karşılık verdi. Kasımpaşa'da Hadadi 25'te kırmızı gördü.
KRİTİK TOPLANTI YARIN
TFF yetkilileri ile Kulüpler Birliği yarın bir araya gelecek. Toplantıda futbolun genel konuları üzerinde istişare yapılacak ve fikir alışverişinde bulunulacak.
53 YAŞINDA İMZA ATTI
Japon Futbol Ligi ekibi Yokohama, 53 yaşındaki futbolcusu Miura'nın sözleşmesini bir yıl uzattı uzattı. "Kral Kazu" lakaplı futbolcu, geçen sezon 6 maçta oynadı.
GAZİANTEP'TE İKİ ADAY
Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep hoca arayışlarını sürdürüyor. Yönetimin Bülent Korkmaz ve Aykut Kocaman'dan birisini göreve getirmek istediği öğrenildi.
DONK VE ARDA KADRODA YOK
Fatih Terim yoğun maç programını düşünerek Arda ve Donk'u Malatya'ya götürmedi. Tedavileri süren Feghouli ve ve Falcao da kafilede yer almazken, sakatlığı geçen Etebo uzun aradan sonra kadroya dahil edildi.
CİMBOM'UN RAKİBİ MALATYA
Müthiş bir heyecana sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu 3 maçla start alacak. 21.45'te Galatasaray, Malatya deplasmanına çıkacak. 15.45'te Bursa- Antalya ve 18.45'te Sivas-Adana Demir karşılaşmaları da oynanacak. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek. Kupanın heyecanı yine ATV ve A Spor'da olacak.
MALATYA'DA YOUSSOUF ZİRVESİ
Galatasaray yönetimi kupa maçı için gittiği Malatya'da Youssouf'un transferi için de temaslar yapacak. Malatya'nın 3 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay istediği öğrenildi.