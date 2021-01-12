Duarte Başakşehir’de (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

PEREZ'DE ÇİFTE SIKINTI



Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ısrarla takımda istediği Enzo Perez'in transferinde pürüzler çıktı. İlk görüşmede 34 yaşındaki futbolcuyu ücretsiz bırakmayı kabul eden River Plate kararını değiştirip bonservis talep etti. Ayrıca Perez'in menajeri de anlaşma sağlanan yıllık ücret olan 1.3 milyon Euro'da zam yaptı. Trabzonspor, Vitor Hugo transferindeki gibi oyuncuya ve menajerine, "İlk sunduğumuz şartlar aynı şekilde geçerlidir" deyip rest çekti.