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    • Spor
    • 12.01.2021 Gazete
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    için teklif yaptı! Koita için bonservisi belirledi

    ’ın raporu sonrası forvet arayışlarına başlayan ’ta aday sayısı ikiye çıktı. ’le masada olan -Beyazlılar, Hırvat yıldızın alternatifini belirledi. Yönetim, için ’ya teklifini iletti.

    B planı Koita

    Sergen Yalçın'ın raporu sonrası forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta aday sayısı ikiye çıktı. Mario Mandzukic'le masada olan Siyah-Beyazlılar, Hırvat yıldızın alternatifini belirledi. Yönetim, Fode Koita için Kasımpaşa'ya teklifini iletti.

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    Alınan     bilgilere göre Kasımpaşa, "Koita'nın fiyatı 1 milyon Euro" yanıtını verdi. Beşiktaş, Gineli forvetin transferinde Mavi-Beyazlı kulüpten hem indirim hem de kolaylık bekliyor.

    KOİTA BEŞİKTAŞ'I ÇOK İSTİYOR


    Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya, Thiam'ın Fener'e, Fatih'in de Galatasaray'a transferini örnek gösterdiği öğrenildi. Koita da Siyah- Beyazlı formayı giymek istediğini Kasımpaşa'ya iletti.

    9 MAÇTA 4 GOL ATTI


    Kasımpaşa formasıyla ligde 9 maçta oynarken, 4 gol atmayı başardı.
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    Haberler Spor Beşiktaş Fode Koita için teklif yaptı! Kasımpaşa Koita için bonservisi belirledi