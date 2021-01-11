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    • 11.01.2021 20:33
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    Son dakika transfer haberleri: , 'de

    Son dakika transfer haberleri... , forması giyen Brezilyalı stoper ’yi satın alma opsiyonlu 1.5 yıllığına kiraladı.

    Başakşehir transferi duyurdu

    , İtalyan ekibi forması giyen Brezilyalı stoper 'yi satın alma opsiyonlu 1.5 yıllığına kiraladı.

    Turuncu lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, AC Milan forması giyen Brezilyalı futbolcu Leonardo Duarte'yi satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiraladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Futbolcu, kulübümüzde 2 numaralı formayı giyecek. Leonardo Duarte'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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    Haberler Spor Son dakika transfer haberleri: Leonardo Duarte, Medipol Başakşehir'de