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    • 11.01.2021 21:33
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    Alanya deplasmanında 3 puanla döndü

    'de 18. haftanın kapanış maçında sahasında 'yı ağırladı. Konuk Kasımpaşa, 10 kişi kaldığı maçta Jevtovic ve Yusuf Erdoğan'ın golleriyle rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

    Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti sona erdi!

    'de 18. haftanın kapanış maçında sahasında 'yı ağırladı. Konuk Kasımpaşa, 10 kişi kaldığı maçta 22. dakikada Jevtovic ve 33. dakikada ise Yusuf Erdoğan'ın kaydettiği golleriyle rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Alanyaspor'un golünü ise 39. dakikada penaltıdan Bakasetas kaydetti.

    Bu sonucun ardından Alanyaspor 30 puanda kalırken, Kasımpaşa ise 22 puana yükseldi.

    Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Kasımpaşa, mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Haddadi, maç 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile devam ederken 25. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İstanbul ekibi, 65 dakika maçı 1 kişi eksik oynadı.

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    Haberler Spor Kasımpaşa Alanya deplasmanında 3 puanla döndü