TRANSFERDE PLAN YOK



Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Hatay maçı sonrası, alınan 1 puan için, "Belki de bu 1 puan sezon sonu çok işimize yarayacak" dedi. Yalçın, transfer ile ilgili olarak ise, "Transferde net olan hiçbir şey yok, bir plan yapamıyoruz" diye konuştu.