Kartal fren yaptı. Üst üste 5 maç kazanarak zirveye çıkan Beşiktaş sezonun flaş takımlarından Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş maça cok iyi başladı. 6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar'ın dönerek mükemmel şutu ağlara gitti: 0-1.
BOUPENDZA DURDURULAMADI
1 dakika sonra Hatay beraberliği sağladı. Akintola'nın ceza sahası içine yaptığı ortayı Boupendza gole çevirdi: 1-1. 23. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Boupendza iki savunma oyuncusunu geçerek topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
LARİN'DEN GOLLERE DEVAM
41. dakikada kullanılan kornerde topa yükselen Larin skoru 2-2 yaptı. 45'te Boupendza yüzde yüzlük pozisyonda topu dışarıya vurdu. 56'da Larin getirdi, Aboubakar vurdu. Kaleci Akın ve direğe çarpan top kornere çıktı. 90+2'de Aboubakar'ın şutu Akın'da kaldı. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 2-2.
GOLLERİN YÜZDE 50'Sİ BİTİRİM İKİLİDEN
Beşiktaş'ın bitirim ikilisi Vincent Aboubakar ve Cyle Larin zorlu Hatayspor deplasmanında da sahne aldı. Aboubakar skoru 1-0 yaparken, Larin de Kartal'a 1 puanı getiren golü attı. Siyah-Beyazlılar bu sezon Süper Lig'de rakip ağları 40 kez havalandırırken, bu gollerin yüzde 51'i 'bitirim ikili'den geldi. Larin 11 gol atarken, Aboubakar da 9 gol kaydetti.
TRANSFERDE PLAN YOK
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Hatay maçı sonrası, alınan 1 puan için, "Belki de bu 1 puan sezon sonu çok işimize yarayacak" dedi. Yalçın, transfer ile ilgili olarak ise, "Transferde net olan hiçbir şey yok, bir plan yapamıyoruz" diye konuştu.
DORUKHAN'IN HASRETİ!
Yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan Dorukhan'ın ilk 11 hasreti sürüyor. Dün de maça yedek başlayan yıldız futbolcu 9 haftadır 11'de oynayamıyor.
GELENEĞİ BOZMADI SOL BEKİ DEĞİŞTİRDİ
Vodafone Park'taki maçlarda sol bekte Rıdvan'ı, deplasmanda ise N'Sakala'yı oynatan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın geleneği yine bozmadı. Başarılı hoca Hatayspor deplasmanında N'Sakala'ya ilk 11'de forma verdi.
RACHID GHEZZAL 2 ASİSTLE DÖNDÜ 5 MAÇLIK SERİ HATAY'DA BİTTİ
Son haftalarda müthiş savunma performansı ile öne çıkan Beşiktaş'ın serisi Hatayspor deplasmanında sona erdi. Tam 5 haftadır kalesini gole kapatan Siyah-Beyazlılar dün Boupendza'yı durduramadı. 5 maç sonra gol yiyen Beşiktaş ayrıca bu sezon ligde ilk kez bir maçın ilk yarısında kalesinde 2 gol gördü. Kartal'ın iki stoperi Vida ve Welinton'ın hataları da dikkatleri çekti.