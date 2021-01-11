Galatasaray İrfan Can Kahveci aşkı iyice alevlendi. Cimbom'un ısrarla kadrosuna katmak istediği Başakşehirli yıldız da Sarı-Kırmızılılar'a transfer olmak için adeta can atıyor.
Bonservisi için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşecek olan İrfan, transferi için kolaylık isteyecek.
AYRILIK KARARINI İLETECEK
Başakşehir'den ayrılmayı kafasına koyan İrfan Can, Gümüşdağ ile yapacağı görüşmede bu kararını iletecek. G.Saray'a transferi için 8 milyon Euro'luk bonservisinde indirim talep edecek.
BAŞAKŞEHİR TOK SATICI
İrfan, G.Saray'a gitme konusunda ısrarcı olsa da Başakşehir'in de bu transferde tok satıcı rolünde olduğu biliniyor. 8 milyon Euro'luk bonservis talebinin aşağıya çekilmesi zor gözüküyor.
GALATASARAY'IN PLANI BELLİ OLDU
Galatasaray ise milli futbolcuyu yarım sezonluğuna kiralayıp sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmayı istiyor. Belirlenen bonservis ücreti ise 7 milyon Euro.