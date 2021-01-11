Fenerbahçe'de yılların hasreti sona ermek üzere. Bir dünya yıldızı olan Mesut Özil çubuklu formayı giymek için gün sayıyor.
İngiliz basını Özil ile Arsenal arasındaki fesih görüşmelerinin başarıyla tamamlandığını yazdı. Başkan Ali Koç da özel jetini Londra'ya gönderme kararı aldı.
TV'DEN CANLI YAYINLANACAK
Başkan Ali Koç'un özel jeti İstanbul'a Mesut Özil birlikte dönecek. Bu arada Ülker Stadyumu'nda muhteşem bir imza töreni için hazırlık yapıldığı da öğrenildi. İmza töreninin TV'den canlı yayınlanacağı da gelen haberler arasında.
YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
Alex'in gidişinin ardından gerçek anlamda bir 10 numaradan mahrum kalan ve hep eksikliğini hisseden Fenerbahçe'de Mesut Özil'in gelişiyle birlikte yeni bir dönemin başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
CİMBOM'A MESAJ MI!
Başakşehirli İrfan Can Kahveci Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray'ın da gündemindeyken Mesut Özil ve eşinin kahveli paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, İrfan transferinde Galatasaray'ın işinin kolay olmayacağı şeklinde yorumlarda bulundu.
MESUT'UN AĞABEYİ ATEŞI YAKTI
Fenerbahçeli taraftarların dört gözle beklediği Mesut Özil transferi için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun ağabeyi Mutlu Özil, sosyal medya hesabından Fenerbahçe paylaşımında bulundu. Mutlu Özil, sosyal medya hesabından paylaştığı bir hikayede, Fenerbahçe'nin logosuna yer verirken, paylaşımın altına da göz kırpma emojisi koydu.
AİLECE FENERBAHÇELİ
Aileden Fenerbahçeli olan Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Almanya'da babasını ziyaret ederek transfer haberini vermiş ve onayını istemişti.
GERÇEK BİR DÜNYA YILDIZI
Mesut Özil Avrupa'da son 20 yılda en çok asist yapan 4. oyuncu. Fenerbahçe, gerçek anlamda bir dünya yıldızını kadrosuna katıyor.
EŞİ DE GELMEYİ ÇOK İSTEDİ
Mesut Özil'in eşi Amine Özil de İstanbul'a gelmeyi çok istedi. Bu bakımdan sorunsuz bir transfer gerçekleşiyor.