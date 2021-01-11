TV'DEN CANLI YAYINLANACAK



Başkan Ali Koç'un özel jeti İstanbul'a Mesut Özil birlikte dönecek. Bu arada Ülker Stadyumu'nda muhteşem bir imza töreni için hazırlık yapıldığı da öğrenildi. İmza töreninin TV'den canlı yayınlanacağı da gelen haberler arasında.