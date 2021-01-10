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    • 10.01.2021 21:07
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    Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan 'a tazminat, Oğulcan Çağlayan’a 6 maç men cezası

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Oğulcan Çağlayan’ın geçen sezon ile sözleşmesini tek taraflı feshederek bu sezon başında ’a imza atması nedeniyle hem oyuncuya hem de kulübe ceza verdi. Alınan karara göre, Galatasaray 1 milyon 200 bin Euro tazminat ödeyecek. Oğulcan Çağlayan da 6 maçta forma giyemeyecek.

    DHA



    Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) kararına göre Galatasaray Kulübü, Rize ekibine tazminat ödeyecek. Bu tazminatın miktarı, Çaykur Rizespor'un Oğulcan Çağlayan'ı Kayseri Erciyes'ten kadrosuna kattığı bonservis bedeli olan 1 milyon 200 bin Euro olacak ve bu para Rize ekibine ödenecek.



    Ayrıca Oğulcan Çağlayan hatalı fesih nedeniyle 6 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldı.



    Bu kararın 2 kulüp ve futbolcunun temsilcisine gönderildiği öğrenilirken, Galatasaray Kulübü'nün resmi tebligatın kulübe ulaşması sonrasında bu karara itiraz edeceği ve kararı Tahkim Kurulu'na taşıyacağı belirtildi.



    NE OLMUŞTU?
    Geçen sezon Çaykur Rizespor Kulübü, Oğulcan Çağlayan'ın +1 yıllık opsiyonunu kullanarak oyuncunun sözleşmesini uzatmış, oyuncu ise bunu kabul etmeyerek lig devam ettiği sırada sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.



    Geçen sezonun son maçlarında Rize'de forma giymeyen ve sezonu boşta tamamlayan Oğulcan Çağlayan, daha sonrasında yeni sezonun başında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamıştı.
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    Haberler Spor Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan Galatasaray'a tazminat, Oğulcan Çağlayan’a 6 maç men cezası