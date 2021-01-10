



Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) kararına göre Galatasaray Kulübü, Rize ekibine tazminat ödeyecek. Bu tazminatın miktarı, Çaykur Rizespor'un Oğulcan Çağlayan'ı Kayseri Erciyes'ten kadrosuna kattığı bonservis bedeli olan 1 milyon 200 bin Euro olacak ve bu para Rize ekibine ödenecek.