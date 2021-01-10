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    • Spor
    • 10.01.2021 Gazete
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    ’ı 15 milyon Euro’dan aşağıya satmayacak!

    ’ın fiyatını belirledi. Daha önce ekipleri ve ’ın teklif yaptığı başarılı orta saha oyuncusu için son olarak ekibi Moskova, Fenerbahçe’ye 10 milyon Euro teklif etti. Sarı-Lacivertliler ise ’ı 15 milyon Euro’dan aşağıya bırakmayacağını CSKA ile birlikte tüm taliplilerine iletti.

    Ozan 15 milyon Euro

    'ın fiyatını belirledi. Daha önce ekipleri ve 'ın teklif yaptığı başarılı orta saha oyuncusu için son olarak ekibi Moskova, Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro teklif etti. Sarı-Lacivertliler ise 'ı 15 milyon Euro'dan aşağıya bırakmayacağını CSKA ile birlikte tüm taliplilerine iletti.

    Öte yandan kulüplerinin de maçında takip ettikleri Ozan Tufan için teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. Ozan'ı izleyen İtalyan kulüplerinden birinin Milan olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe yönetiminin bonservisini 15 milyon Euro olarak belirlediği 25 yaşındaki yıldız futbolcunun satışına, teknik direktör Erol Bulut'un ise mesafeli olduğu iddia ediliyor.

    GEÇEN SEZONU YAKALAMAK ÜZERE


    Geçen sezon 33 maçta 6 gol, 6 asistlik katkı yapan Ozan, bu sezon ise ligde 15 maçta 4 gol atıp, 5 asist yaptı. Geçen sezonki istatistiklerine yaklaştı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Ozan Tufan’ı 15 milyon Euro’dan aşağıya satmayacak!