Galatasaray'ın hocası Fatih Terim G.Birliği maçı sonrası yönetime mesaj yolladı.
Terim, "İrfan Can'ı istiyoruz. Onyekuru'yu, Mısırlı golcü Muhammet'i istiyoruz. Göksel başkanla oturup konuşurlarsa sevinirim, Visca da dahil olmak üzere farklı bir takım yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
'BEN DE YILDIZ İSTERİM' MESAJI
Terim, "Mesut Özil çok büyük bir oyuncu. Bize gelen oyuncuların da önemli oyuncular olacağına inanıyorum. 15-20 gün var. Bakalım neler olacak" diyerek sözlerini sürdürdü.
HERHALDE KONU KAPANMIŞTIR
Fatih hoca, "Kimsenin hayal etmediği oyunculara farklı roller vererek buraya geldik. Herhalde artık yerli- yabancı konusu da kapanmıştır. 7-8 Türk'le oynadığımız için!" dedi.
10 BAVULLA GELDİ!
Galatasaray'yın el sıkıştığı Henry Onyekuru ve ailesi dün İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu İstanbul Havalimanı'ndan aktarmalı olarak Fransa'nın Nice şehrine uçarken, ailesi İstanbul'da kaldı. Beraberlerinde 10 bavul ile ailesini İstanbul'da bırakan Nijeryalı kanat oyuncusunun kulübü ile işlemleri halledip İstanbul'a geleceği belirtildi. Onyekuru'nun transferiin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.