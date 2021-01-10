Galatasaray'ın hocası Fatih Terim G.Birliği maçı sonrası yönetime mesaj yolladı.

Terim, "İrfan Can'ı istiyoruz. Onyekuru'yu, Mısırlı golcü Muhammet'i istiyoruz. Göksel başkanla oturup konuşurlarsa sevinirim, Visca da dahil olmak üzere farklı bir takım yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.