Dişi Aslan’ın zaferi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray, normal süresi 85-85 berabere biten maçta Bellona Kayseri Basketbol'u uzatma sonucunda 100-92 yendi.
A.GÜCÜ-BAŞAKŞEHİR
Süper Lig'de bugün Hatay-Beşiktaş maçı dışında 3 maç daha oynanacak. Program: 13.30 Karagümrük-Konya, 16.00 A.Gücü-Başakşehir, Çaykur Rizespor- Yukatel Denizlispor.
FENER'İN ORMAN KEYFİ
Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda Ormanspor'u 72-63 yendi. Sonuçlar: Fethiye-Pınar Karşıyaka: 78-86, Tofaş-Bahçeşehir Koleji: 87-80, Beşiktaş-Bursaspor: 69-84.
LAKERS JAMES İLE COŞTU
NBA'de son şampiyon Los Angeles Lakers evinde Chicago'yu 117-115 yendi. Lakers'ta LeBron James 28 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynarken, Schröder ve Harrell 17'şer sayılık katkı sağladı
SUMUDİCALI ANTEP'E YİĞİDO 'DUR' DEDİ!
Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken Sumudica'lı Gaziantep, Sivasspor deplasmanından puan çıkartamadı. Konuk ekip henüz 4. dakikada Maxim'in golüyle öne geçti. Ev sahibi Sivasspor Maxim'e 41 ve 47. dakikada Hakan Arslan ile cevap verdi. Gaziantep FK'da Jefferson 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sivasspor 3 hafta sonra 3 puanla tanışırken konuk Gaziantep'in 15 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.
KAYSERİ MALATYA'YI YIKTI ÜST ÜSTE 2. KEZ KAZANDI
Süper Lig'de alt sıralarda bulunan Kayserispor dün Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 10. dakikada Semih Kaya (kk.) kaydetti. Kayserispor 9. dakikada Romen golcüsü Alibec'in ayağından kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Ligde üst üste 2. maçını kazanan Kayserispor puanını 16'ya yükseltti. 4 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 21 puanda kaldı. Kayseri önümüzdeki hafta G.Antep, Malatya ise Rize ile oynayacak.
GÖZTEPE'YE BİR DARBE DE ANTALYASPOR'DAN!
Antalyaspor İzmir deplasmanında Göztepe'yi tek golle geçti... İlhan Palut'un çalıştırdığı Göztepe'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Doğukan Sinik attı. Bu galibiyetin ardından Akdeniz ekibi puanını 24'e yükseltti. Son 6 haftada 5. yenilgisini alan Göztepe ise 19 puanda kaldı. Göztepe gelecek hafta deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek. Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
BERAT ÖZDEMİR TESTE GİRECEK
Fırtına'nın yeni transferi Berat Özdemir, bugün yeni bir Covid-19 testine girecek. Genç oyuncu testinin negatif çıkması durumunda yarın Trabzon'da olacak.
TRABZON'DA ÖDEMELER TAMAM
Üst üste aldığı galibiyetlerle taraftarını mutlu eden Trabzonspor pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen 2020'ye ait tüm ödemeleri yaptı.
VİTOR HUGO GERİ DÖNÜYOR
Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Brezilyalı stoper Vitor Hugo yarın başlayacak çalışmalarda takımdaki yerini alabilecek.
PEREZ İÇİN KRİTİK HAFTA
Trabzonspor önümüzdeki hafta transferde hareketli saatler yaşayacak. Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda orta saha merkezine bir takviye daha yapacak. Trabzonspor, Arjantin'in River Plate takımında oynayan 34 yaşındaki Enzo Perez için hafta başında net cevabı alacak. Karadeniz ekibi oyuncuya yıllık maaşını sundu. Menajeri bitmeyen isteklerinden vazgeçerse transfer bitecek.
MANDZUKIC'E NET MESAJ
Beşiktaş kadrosuna katmak istediği Mandzukic'teki fiyat farkını halletmeye çalışıyor. Beşiktaş 1.5 yıl için 3 milyon Euro teklif ederken karşı taraf 6 milyon Euro istemişti. Hırvat golcünün menajeriyle temasa geçen yönetim, "Bu parayı ödememiz mümkün değil. Fiyatı düşürün öyle konuşalım" diyerek net bir mesaj verdi.
BEŞİKTAŞ HATAY'DA 6'DA 6 PEŞİNDE
Süper Lig'in 16. haftasında lider Beşiktaş, ligin formda ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Saat 19.00'da start alacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Mensah bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
N'SAKALA SOLA GEÇİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanlarda oynattığı N'Sakala'yı bugün yine tercih edeceği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ ÖNCE ÇALIŞTI SONRA HATAY'A UÇTU!
Beşiktaş, Hatay maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla tamamladı. Yağmur altında 1.5 saat geçen çalışmanın ardından Siyah-Beyazlı kafile özel uçakla Hatay'a hareket etti ve kamp yapacağı otele yerleşti.
ERSİN DESTANOĞLU İÇİN GELİYORLAR
Lyon, Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'nu devre arasında kadrosuna katmak için harekete geçti. Fransız kulübü scoutlarını Türkiye'ye yolladı.
3 İSİM KART SINIRINDA!
Hatay maçı öncesinde Beşiktaş'ta Vida, Welinton ve Mensah sarı kart sınırında. Ancak Mensah sakatlığı nedeniyle kadroda yok.
BELHANDA ŞOV
Ligde ilk kez hat-trick yapan Belhanda gol sonrası yaptığı takla sevinciyle geceyi izleyicilerin hafızasına kazıdı. Belhanda attığı ilk gol sonrasında da talihsiz bir kaza geçiren takım arkadaşı Omar'ın formasını kenardan aldı. Gollerini de Omar'a adadı. Yıldız oyuncu maçtan sonra yaptığı açıklamada, "G.Birliği karşısında çok iyi performans gösterdik. Bunu devam ettirmeliyiz" diye konuştu.
GALATASARAY MAÇA 7 YERLİ İLE BAŞLADI
Galatasaray G.Birliği maçına 7 yerli oyuncu ile çıktı. Okan, Şener, Taylan, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Arda Turan ilk 11'de başladı. 11'de sadece 4 yabancı oyuncu vardı.
İRFAN CAN GİBİ SEVİNDİLER!
Galatasara'yın yıldızı Oğulcan attığı golden sonra yanına Taylan'ı da alarak Başakşehirli İrfan Can gibi sevindi.
BAŞAKŞEHİR'DEN KAHVELİ GÖNDERME
Taylan ve Oğulcan, İrfan Can için kahveli mesaj verdi... Medipol Başakşehir de maçtan sonra sosyal medya hesabından kahve takımı paylaşarak Cimbom'a mesaj gönderdi.
ARDA TURAN İSTEDİ DIAGNE BIRAKTI!
Dün gece ilginç bir olay yaşandı. Maçın 2. yarısında Galatasaray penaltı kazanınca topu Diagne eline aldı. Ancak Arda Diagne'den topu Babel'e vermesini istedi. Penaltıyı gole çeviren Babel moral buldu.
KEMAL ADEMİ'YE KAYSERİ TALİP
Devre arasında F.Bahçe'nin elden çıkarmak istediği Kemal Ademi'ye Kayserispor talip oldu. Kayseri, Ademi'yi yarım sezonluğuna kiralamak istiyor.
İSMAİL YÜKSEK FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNÜYOR
Fenerbahçe, sezon başında TFF 1.Lig ekibi Balıkesirspor'a kiralanan İsmail Yüksek'i geri çağırdı. Bu konuda resmi talepte bulunan yönetim, Balıkesirspor'un da konuyla ilgili onayını bekliyor. 21 yaşındaki orta saha bu sezon Balıkesir'de düzenli forma giydi.
ÖMER FARUK'A YENİ TEKLİF
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ömer Faruk Beyaz'a F.Bahçe yeni bir teklif yapacak. Oyuncuya sözleşme uzatması durumunda Avrupa'ya kiralanması opsiyonu sunulacak.
MAURİCO LEMOS KULÜP ARIYOR!
Son haftalarda gözden düşen Fenerbahçeli Maurico Lemos, devre arasında gidebileceği bir kulüp arıyor. Lemos'un hedefi ise La Liga'ya geri dönmek.
FENER'İN KOZU FİKSTÜR
3'te 3 yapan ve zirveye her geçen gün biraz daha yaklaşan Fenerbahçe, ligin ilk yarısını lider bitirmeyi hedefliyor. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Erol Bulut, liderlik için ise en çok fikstür avantajına güveniyor. İlk yarının kalan 4 haftasında sırasıyla Erzurum (yarın), Ankaragücü, Sivas ve Kayseri ile karşılaşacak olan Fener, bu maçlardan 12 puan çıkarmayı hedefliyor. 3 maçlık serisini önümüzdeki 4 haftayı da fire vermeden geçerek seriyi 7 maça çıkarmak isteyen Fenerbahçe'de teknik patron Erol Bulut, Beşiktaş'ı devre sonuna kadar geçerek zirveye çıkacaklarına inanıyor.
FORVETTE YİNE THİAM OYNAYACAK
Fenerbahçe'de son 3 maçta forvette görev yapan Mame Thiam, yarınki Erzurum maçında da takımının ileri uçtaki ismi olacak. Forvette başarılı bir performans ortaya koyan Thiam, Fener'in gol umudu olacak. Alanya maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan Mbwana Samatta ise maça kulübede başlayacak.
CENK 357 GÜN SONRA İNGİLTERE'DE GOL ATTI
Milli futbolcumuz Cenk Tosun, takımı Everton'ın FA Cup'ta Rotherham United'la oynadığı maçta ağları sarsarak İngiltere'de 357 gün sonra gol sevinci yaşadı. Cenk, Rotherham maçı öncesi son golünü Crystal Palace ile Manchester City'ye atmıştı.
GÜNAY GÜVENÇ 3 YIL DAHA GAZİANTEP'TE
Gaziantep FK'nın takım kaptanı Günay Güvenç, kulübüyle 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Başarılı kaleci 2024 yılına kadar Gaziantep formasını terletecek.
A.MADRİD-A.BİLBAO MAÇINA KAR ENGELİ
İspanya'da dün oynanması planlanan Atletico Madrid-Athletic Bilbao karşılaşması, yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Maçın tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı.