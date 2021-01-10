Trabzonspor'un kuruluş tarihi olarak bilinen 2 Ağustos 1967 yılının gerçek kuruluş tarihi olmadığı, bordo-mavili kulübün esasen 1926 yılı içerisinde kurulduğu ancak ekonomik imkansızlıklar ve dönemin şartları nedeniyle yaklaşık 10 yıl boyunca faaliyet gösterdikten sonra kapandığı ortaya çıktı.

GAZETEDE BELGELİ



Kütüphanede eski gazete arşivlerini araştıran İl Kültür Turizm eski müdürü İsmail Kansız'ın 1934 yılında yayınlanan Yeni Yol Gazetesi'nde yer alan bir kongre haberi dikkatini çekti. 27 Eylül 1934 tarihli gazetenin haberinde Trabzonspor'un 8 yıl önce kurulduğu, güreş, atletizm, avcılık, saz ekibi (müzik grubu), futbol ve voleybol takımlarının yer aldığı ve 200'e yakın sporcusunun bulunduğu vurgulandı. Ayrıca 1934 yılındaki haberde Trabzonspor'un oldukça hararetli geçen kongresinin ardından yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yaparak 8 yıl önce kurulan takımı daha iyi noktaya getirmek için çalışmalara başladığı da ifade edildi.

RESMİ OLARAK 1967'DE



Resmi kaynaklara göre önce 20 Temmuz 1966'da kırmızı-beyaz renklerle kurulan, çıkan tartışmaların ardından yapılan düzenlemeyle Trabzonspor Kulübü; İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor ve Karadenizgücü takımlarının birleşmesiyle bordo-mavi renkler altında 2 Ağustos 1967 tarihinde resmen kuruldu. 1934 yılında Yeniyol gazetesine açıklama yapan o dönemin kulüp Genel Sekreteri Numan Usman, tarafından şu ifadelerle anlatıldı: "Trabzonspor kulübü sadece sportif faaliyetlerde değil kültürel çalışmalarda da bulunuyor. Gelir elde edemiyoruz ve üyeler 25-50 kuruş aidatlarının aksatıyor. Bizim talebimiz spor kulüplerinden kira ve elektrik yarasının alınmamasıdır."

MAKALE DE MEVCUT



Gazete arşivini tarayan ve bu belgelerin ortaya çıkmasını sağlayan İsmail Kansız ise Trabzonspor kulübünün kuruluşu ile ilgili başka bir makaleye rastladığını ifade ederek, 'Trabzon ve Trabzonspor' başlıklı bir makalenin girişinde Trabzonspor'un 1926 yılında beri gençliğe hizmet ettiğini belirterek şehirden bazı önemli kişilerin kulübe üye olmalarının sevindirici olduğunu anlatılıyor" dedi.

İŞTE BU DA BELGESİ!



Eski gazete arşivlerini araştıran İl Kültür Turizm eski müdürü İsmail Kansız'ın 1934 yılında yayınlanan Yeni Yol Gazetesi'nde yer alan bir kongre haberi dikkatini çekti. 27 Eylül 1934 tarihli gazetenin haberinde Trabzonspor'un 8 yıl önce kurulduğu ve çeşitli spor branşlarında faaliyet gösterdiği anlaşılıyor. Hatta Trabzonspor kongresinin hararetli geçtiğinden bahsediliyor.

ARŞİV BELGELERİ YAKILMIŞ!



Trabzonspor Divan Başkanı Nizamettin Algan, "O dönemlerde Trabzonspor kurulmuş ancak bizden sonraki yönetici, üyelik defterini yakmış" dedi.

YUNUS EMRE SEL