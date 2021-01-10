Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'Talisca' iddialarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
İşte Sergen Yalçın'ın o ifadeleri:
Transfer için net olan bir şey yok şu an. Herhangi bir planlama yapamıyoruz çünkü fazla yabancımız var, ekonomik durum var. Şu an için bekliyoruz.
Talisca, Talisca diye sürekli konuşuyorsunuz. Talisca'nın kaç paraya oynadığınızı biliyor musunuz? Çok fazla gündeme getiriyorsunuz.