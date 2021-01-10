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    • 10.01.2021 22:12
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    Teknik Direktörü 'dan flaş açıklaması: Kaç paraya oynadığınızı biliyor musunuz?

    Son dakika haberi... 'in 18. haftasında deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü , '' iddialarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

    AJANSLAR
    Sergen'den Talisca mesajı!

    Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

    Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'Talisca' iddialarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

    İşte Sergen Yalçın'ın o ifadeleri:
    Transfer için net olan bir şey yok şu an. Herhangi bir planlama yapamıyoruz çünkü fazla yabancımız var, ekonomik durum var. Şu an için bekliyoruz.

    Talisca, Talisca diye sürekli konuşuyorsunuz. Talisca'nın kaç paraya oynadığınızı biliyor musunuz? Çok fazla gündeme getiriyorsunuz.

    Ekonomik olarak zor süreçten geçiyoruz. Fazla yabancımız var.
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    Haberler Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş Talisca açıklaması: Kaç paraya oynadığınızı biliyor musunuz?