Bundesliga'nın 15. haftasında Union Berlin ile Wolfsburg karşı karşıya geliyor.
ASpor CANLI YAYIN
A Spor'dan canlı yayınlanan Union Berlin - Wolfsburg maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
UNION BERLIN - WOLFSBURG İLK 11'LER
Unıon Berlin: Andreas Luthe, Marvin Friedrich, Florian Hübner, Christopher Lenz, Christopher Trimmel, Robin Knoche, Robert Andrich, Sebastian Griesbeck, Taiwo Awoniyi, Sheraldo Becker, Marcus Ingvartsen
Wolfsburg: Koen Casteels, Paulo Otavio, Ridle Baku, John Brooks, Marin Pongracic, Josip Brekalo, Xaver Schlager, Yannick Gerhardt, Renato Steffen, Wout Weghorst, Maxi Arnold