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    Son dakika haberi... Bundesliga'nın 15. haftasında ile karşı karşıya geliyor. A Spor'dan canlı yayınlanan Union Berlin - Wolfsburg maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    Union Berlin - Wolfsburg | CANLI İZLE

    Bundesliga'nın 15. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

    ASpor CANLI YAYIN

    A Spor'dan canlı yayınlanan Union Berlin - Wolfsburg maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    UNION BERLIN - WOLFSBURG İLK 11'LER
    Unıon Berlin:     Andreas Luthe, Marvin Friedrich, Florian Hübner, Christopher Lenz, Christopher Trimmel, Robin Knoche, Robert Andrich, Sebastian Griesbeck, Taiwo Awoniyi, Sheraldo Becker, Marcus Ingvartsen

    Wolfsburg: Koen Casteels, Paulo Otavio, Ridle Baku, John Brooks, Marin Pongracic, Josip Brekalo, Xaver Schlager, Yannick Gerhardt, Renato Steffen, Wout Weghorst, Maxi Arnold

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