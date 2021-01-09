Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.
SEZONUN EN ERKEN GOLÜ
Mücadelenin 27. saniyesinde sahneye çıkan Senegalli santrfor Mbaye Diagne attığı golle, bu sezon Süper Lig'deki en erken golü kaydetti.
Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre Taşdemir'in pasında sol çaprazda topla buluşan Senegalli fubolcu, vuruşunda topu ağlara gönderdi.
8. Haftada Sefa Yılmaz da 28. saniyede gol atmıştı.
50 GOLE ULAŞTI
Galatasaray formasıyla bu sezon 14. maçına çıkan Senegalli golcü, 9. golüne ulaştı.
Sarı-Kırmızılı kulüpten önce Kasımpaşa'da da forma giyen Diagne, Türkiye'de çıktığı 63 lig maçında 50 gol kaydetti ve yarım dalya yaptı.