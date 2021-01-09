Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.01.2021 20:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2021 20:23
    ABONE OL

    - maçında sezonun en erken golünü attı!

    'in 17. haftasında sahasında 'ni konuk etti. Mücadelenin 27. saniyesinde sahneye çıkan Senegalli santrfor attığı golle, bu sezon Süper Lig'deki en erken golü kaydetti.

    Diagne erken attı!

    Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

    SEZONUN EN ERKEN GOLÜ
    Mücadelenin 27. saniyesinde sahneye çıkan Senegalli santrfor Mbaye Diagne attığı golle, bu sezon Süper Lig'deki en erken golü kaydetti.

    Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre Taşdemir'in pasında sol çaprazda topla buluşan Senegalli fubolcu, vuruşunda topu ağlara gönderdi.

    8. Haftada Sefa Yılmaz da 28. saniyede gol atmıştı.

    50 GOLE ULAŞTI
    Galatasaray formasıyla bu sezon 14. maçına çıkan Senegalli golcü, 9. golüne ulaştı.

    Sarı-Kırmızılı kulüpten önce Kasımpaşa'da da forma giyen Diagne, Türkiye'de çıktığı 63 lig maçında 50 gol kaydetti ve yarım dalya yaptı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Mbaye Diagne Galatasaray - Gençlerbirliği maçında sezonun en erken golünü attı!