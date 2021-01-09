Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma 6-0 sona erdi. Galatasaray'ın golleri Belhanda (3) Diaegne, Oğulcan ve Babel'den geldi.
TRANSFERDE İSTEDİĞİ İSİMLERİ TEK TEK SAYDI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Gençlerbirliği 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından transfer açıklamasında bulundu. Terim, "İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Muhammet'i istiyoruz. Transfer etmek istediğimiz isimlere Visca da dahil" şeklinde konuştu.
Terim'in açıklaması şu şekilde:
Birçok isim çıkıyor, çoğuyla alakamız yok. Listemizi verdik. Galatasaraylıların bilmesini istediğim bir şey var; çok fazla imkanımız var da yapmıyoruz gibi bir şey yok. Tam tersi, olmayan imkanları zorlayarak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz.
Evet, İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Mohamed'i istiyoruz. Visca'yı da istiyoruz...
Mısır'da oynayan Mohamed Mustafa'dan bahsediyorum.
Bize rakamsal olarak geri dönecek olan yetenekli oyuncuları almaya çalışıyoruz.