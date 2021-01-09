Terim'in açıklaması şu şekilde:

Birçok isim çıkıyor, çoğuyla alakamız yok. Listemizi verdik. Galatasaraylıların bilmesini istediğim bir şey var; çok fazla imkanımız var da yapmıyoruz gibi bir şey yok. Tam tersi, olmayan imkanları zorlayarak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz.