Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.01.2021 21:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2021 22:20
    ABONE OL

    Teknik Direktörü 'den flaş transfer açıklaması: , , ve Mohamed...

    Son dakika haberi... Teknik Direktörü Gençlerbirliği 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından transfer açıklamasında bulundu. Terim, "'ı, 'yu, 'i istiyoruz. Transfer etmek istediğimiz isimlere da dahil" şeklinde konuştu.

    AJANSLAR
    Fatih Terim'den flaş transfer açıklaması

    Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma 6-0 sona erdi. Galatasaray'ın golleri Belhanda (3) Diaegne, Oğulcan ve Babel'den geldi.

    TRANSFERDE İSTEDİĞİ İSİMLERİ TEK TEK SAYDI
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Gençlerbirliği 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından transfer açıklamasında bulundu. Terim, "İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Muhammet'i istiyoruz. Transfer etmek istediğimiz isimlere Visca da dahil" şeklinde konuştu.

    Terim'in açıklaması şu şekilde:
    Birçok isim çıkıyor, çoğuyla alakamız yok. Listemizi verdik. Galatasaraylıların bilmesini istediğim bir şey var; çok fazla imkanımız var da yapmıyoruz gibi bir şey yok. Tam tersi, olmayan imkanları zorlayarak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz.

    Evet, İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Mohamed'i istiyoruz. Visca'yı da istiyoruz...

    Mısır'da oynayan Mohamed Mustafa'dan bahsediyorum.

    Bize rakamsal olarak geri dönecek olan yetenekli oyuncuları almaya çalışıyoruz.

    Çok önceden bu isimleri veriyoruz. Benim her söylediğim isim ya alınıyor, ya biz alamıyoruz. Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk biraz.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş transfer açıklaması: İrfan Can, Visca, Onyekuru ve Mohamed...