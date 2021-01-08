"BULUŞMAYA AZ KALDI"

Taylan Antalyalı, yakın arkadaşı olan İrfan Can ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden alıntıladı.

Söz konusu paylaşımın üzerinde, "Buluşmaya az kaldı" diye yazılmış olması İrfan Can Kahveci'nin transfer iddialarının alevlenmesine neden oldu.

Fotoğrafta Galatasaray'ın oyuncular Taylan ve Oğulcan ile birlikte İrfan Can da yer alıyor.