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    • 08.01.2021 18:41
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    'dan Kahveci paylaşımı! taraftarı heyecanlandı...

    Son dakika haberi... 'in başarılı futbolcusu Kahveci 'ın transfer gündeminde yer alıyor. Transfer dedikoduları hız kazanmışken Galatasaray forması giyen 'dan taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

    G.Saray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

    Başakşehir forması giyen milli futbolcu İrfan Can Kahveci Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor.

    Transfer dedikoduları hız kazanmışken Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı'dan taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

    "BULUŞMAYA AZ KALDI"
    Taylan Antalyalı, yakın arkadaşı olan İrfan Can ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden alıntıladı.

    Söz konusu paylaşımın üzerinde, "Buluşmaya az kaldı" diye yazılmış olması İrfan Can Kahveci'nin transfer iddialarının alevlenmesine neden oldu.

    Fotoğrafta Galatasaray'ın oyuncular Taylan ve Oğulcan ile birlikte İrfan Can da yer alıyor.

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