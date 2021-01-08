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    • 08.01.2021 17:08
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    'ndan kararı! itiraz etmişti...

    Son dakika haberine göre Antalya maçında rakibine yaptığı hareket nedeniyle gördüğü kırmızı kart sonucu 2 maç ceza alan ile ilgili yapılan itirazı karara bağladı.

    Tahkim'den Emre Kılınç kararı! G.Saray itiraz etmişti...

    Türkiye Futbol Federasyonu , lı futbolcu 'ın 2 maçlık cezasını onadı.

    TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, sarı-kırmızılı kulübün yaptığı itirazı inceledi.

    Açıklamada, Emre Kılınç'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına ve erteleme talebinin reddine oybirliği ile karar verildiği belirtildi.

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    Haberler Spor Tahkim Kurulu'ndan Emre Kılınç kararı! Galatasaray itiraz etmişti...