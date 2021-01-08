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Haberler Galeri Spor İşte Başakşehir'in İrfan Can Kahveci için istediği rakam! Galatasaray bombayı patlatıyor

İşte Başakşehir'in İrfan Can Kahveci için istediği rakam! Galatasaray bombayı patlatıyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Konyaspor'a yenilerek Süper Lig'de ağır bir yara alan Galatasaray, yapacağı nokta atışı transferlerle şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor. Orta saha arayışları devam eden sarı-kırmızılı ekipte transfer gündemi İrfan Can Kahveci. Milli yıldız sarı-kırmızılı kurmaylara Galatasaray forması giymek istediğini iletirken, Başakşehir'in başarılı isim için istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar...

08.01.2021 12:31 - Son Güncelleme: 08.01.2021 12:31
İşte Başakşehir'in İrfan Can Kahveci için istediği rakam! Galatasaray bombayı patlatıyor

Son olarak deplasmanda Konyaspor'a 4-3'lük skorla mağlup olan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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İşte Başakşehir'in İrfan Can Kahveci için istediği rakam! Galatasaray bombayı patlatıyor

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Cimbom'da gündem Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci...

İşte Başakşehir'in İrfan Can Kahveci için istediği rakam! Galatasaray bombayı patlatıyor

FATİH TERİM ÇOK İSTİYOR
Başakşehir forması ile gösterdiği performansla adından oldukça söz ettiren İrfan Can, Fatih Terim'in kadroda görmek istediği ilk isimlerden biri.

İşte Başakşehir'in İrfan Can Kahveci için istediği rakam! Galatasaray bombayı patlatıyor

Sarı-kırmızılı yöneticiler tecrübeli teknik adamın isteği doğrultusunda Başakşehir'in kapısını çaldı ve ilk teklifini iletti.

İşte Başakşehir'in İrfan Can Kahveci için istediği rakam! Galatasaray bombayı patlatıyor

Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili son dakika bilgilerini paylaştı.

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