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İşte Başakşehir'in İrfan Can Kahveci için istediği rakam! Galatasaray bombayı patlatıyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Konyaspor'a yenilerek Süper Lig'de ağır bir yara alan Galatasaray, yapacağı nokta atışı transferlerle şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor. Orta saha arayışları devam eden sarı-kırmızılı ekipte transfer gündemi İrfan Can Kahveci. Milli yıldız sarı-kırmızılı kurmaylara Galatasaray forması giymek istediğini iletirken, Başakşehir'in başarılı isim için istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar...

08.01.2021 12:31 - Son Güncelleme: 08.01.2021 12:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





