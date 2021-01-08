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    • 08.01.2021 16:21
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    'ta sakatlık şoku! Yıldız isim kritik maçta yok

    Süper Lig'de dolu dizgin giden ve liderliğini sürdüren , yıldız isminden gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Son dönemdeki yükselen performansıyla Beşiktaş'ın galibiyetlerinde önemli pay sahibi olan Mensah'ın ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle Hatay karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.

    Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız isim kritik maçta yok

    Süper Lig'in 17. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rize'u 6-0'lık skorla geçerek liderlik koltuğunu devralan 'ta kötü haber geldi. Siyah-beyazlı takımda Karadeniz ekibiyle oynanan mücadelede sakatlanan 'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı. Mensah'ın 18. haftada deplasmanda Hatayspor ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

    Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    Futbol Takımımızın Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem (posterior impingement) tespit edilmiştir.

    Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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