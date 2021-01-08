Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız isim kritik maçta yok

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 6-0'lık skorla geçerek liderlik koltuğunu devralan Beşiktaş'ta kötü haber geldi. Siyah-beyazlı takımda Karadeniz ekibiyle oynanan mücadelede sakatlanan Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı. Mensah'ın 18. haftada deplasmanda Hatayspor ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol Takımımızın Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem (posterior impingement) tespit edilmiştir.

Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.